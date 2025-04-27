NBA亞歷山大轟38分 雷霆橫掃灰熊晉級第2輪

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（中央社記者黎建忠台北27日電）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆，今天作客灰熊主場，靠著當家球星亞歷山大轟下個人系列賽最高的38分，終場以117比115險勝灰熊完成橫掃，成為聯盟首支晉級季後賽第2輪球隊。

西區頭號種子今天帶著系列賽3比0的絕對優勢，繼續在曼菲斯灰熊主場進行第4戰。

儘管灰熊陣中明星後衛莫蘭特（Ja Morant）因為前一場比賽「坐飛機」重摔而缺席，但雷霆依舊打得不輕鬆。

灰熊和雷霆上半場互有拉鋸，儘管下半場大部分時間都處於落後，但大多能維持個位數比分差距，包括第4節尾聲，靠著一波10比0攻勢，在比賽剩下不到2分鐘時追到只落後2分。

只可惜關鍵時刻灰熊小皮朋（Scotty Pippen Jr）發生要命失誤，還賠上犯規，讓雷霆穩穩收下勝利。

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亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在這場比賽終於找回例行賽身手，全場24投13中，拿下系列賽個人單場最高的38分，他在季後賽首輪對灰狼的4場比賽，平均「僅」拿下27.8分、命中率4成，和例行賽的平均32.7分、命中率51.9%相差甚遠。

雷霆晉級後，對手將是丹佛金塊和洛杉磯快艇之間的勝方，目前金塊和快艇戰成2比2平手，也讓雷霆至少又有1週的時間可以休息。（編輯：吳素柔）1140427