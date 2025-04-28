曾焦慮到無法呼吸 黃宜甄全大運3破舉重全國紀錄

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（中央社記者黃巧雯台南28日電）台北市立大學的黃宜甄從全大運前就曾焦慮到無法呼吸，所幸她頂住壓力，在女子舉重45公斤級，以抓舉75公斤、挺舉95公斤、總和170公斤，不僅拿下金牌，還3破大會和全國紀錄。

黃宜甄小時候父母離異，數年前因父親罹癌，家中靠阿嬤代工襪子製作與領取低收補助金維生。而國小就展現對運動興趣和天賦的她，曾接觸田徑、桌球，升國中時報考體育班，在教練鼓勵下改練舉重，她也期待能透過舉重翻轉家境。

114年全國大專校院運動會在台南舉行，黃宜甄今天迎接個人全大運首秀，在女子舉重45公斤級，先是在抓舉以75公斤打破林呈璟所保有的全國紀錄，後來更在挺舉舉起95公斤，一併把原先挺舉、總和全國紀錄送入歷史。

儘管全大運首次出賽就拿下金牌，但其實黃宜甄在幾天前仍還未能走出日前比賽掉槓的陰影。她接受媒體聯訪時透露，前幾天睡覺時，曾焦慮到無法呼吸，直到今天在台上聽到選手介紹時，還是很緊張。回顧這段日子，她受訪時一度激動落淚。

黃宜甄今年過年起減重，從49公斤降至45公斤，體脂率也從原本26%降至18%，對於原本喜好美食的她，無疑是一大挑戰。她無奈地表示，這段時間飲食上少了樂趣，食之無味，就是為了生活而吃。

黃宜甄舉例，早餐只能去醬，也不能碰麵類，奶茶只能喝無糖鮮奶茶，儘管過程辛苦，她認為能有今天的成績很值得，希望能透過降低體脂率、提升肌肉量，增添未來比賽優勢。

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不過，由於黃宜甄去年夏天腰部曾受傷，訓練曾中斷1個月，加上過去留下的舊傷，升上大學後，教練陳瑞蓮今年還不急於讓黃宜甄挑戰國際賽。

陳瑞蓮表示，希望黃宜甄邊養傷、邊透過國內比賽調整，逐步提升成績、累積比賽經驗，畢竟黃宜甄還年輕，希望能先提升成熟度、穩定性，目標朝明年名古屋亞運邁進。（編輯：張雅淨）1140428