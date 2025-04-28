蘇迪曼盃羽球賽台灣提前勝捷克 將和韓國爭分組1

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（中央社記者黎建忠台北28日電）在中國廈門舉行的蘇迪曼盃羽球混合團體賽，台灣隊今天在預賽第2戰，靠著前3點的混雙葉宏蔚/胡綾芳、男單林俊易、女單許玟琪都過關，提前3比0擊敗捷克，將和韓國爭分組第1。

依照大會賽制，預賽採取5點3勝，但即便已經提前分出勝負，所有排定的5點仍須打完；台灣還有男雙李哲輝/邱相榤、女雙張淨惠/楊景惇後續出賽。

台灣隊首點混雙推出葉宏蔚/胡綾芳，儘管對手混雙世界排名在200名之外，但台灣組合打來並不輕鬆，尤其葉宏蔚的主動失誤過多，在鏖戰46分鐘後才以21比19、25比23驚險獲勝。

第2點男單台灣「左手重砲」林俊易表現出色，以21比12、21比18擊敗勞達（Jan Louda），收下對戰3連勝。

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接著第3點女單，台灣許玟琪首度面對麥克斯娜諾娃（Petra Maixnerova），首局雖一度以13比18落後，但對手體力不繼，讓許玟琪拉出一波8比1攻勢逆轉拿下；第2局對手氣力放盡，許玟琪再以21比10輕鬆拿下，也幫助台灣鎖定勝利。

由於同組的韓國同樣也2勝0敗，因此確定將由台灣、韓國在週三爭奪分組第1。（編輯：李亨山）1140428