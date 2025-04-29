領航猿擊碎金屬 分組龍頭前進BCL東亞區資格賽4強

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（中央社記者陳容琛新北29日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿今天靠著盧峻翔狂飆26分，在BCL Asia東亞區資格賽以105比66力退蒙古比什雷爾特金屬，確定以分組龍頭之姿晉級4強。

由國際籃球總會（FIBA）主辦的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia），其中在東亞區資格賽匯集台灣、印尼、馬來西亞、蒙古、新加坡及泰國等國家的職業球隊，將8支球隊分成A、B兩組，歷經分組循環賽後，取分組前2晉級4強，最後將有2隊獲得亞洲籃球冠軍聯賽的會內賽門票。

代表台灣征戰的領航猿今天在主場新莊體育館面對比什雷爾特金屬，開賽即打出13比0攻勢，並持續擴大領先差距，甚至在上半場打完已經取得超過20分領先，早早奠定勝基，最後領航猿以39分之差獲勝，同時提前確定以分組龍頭之姿前進4強。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後接受媒體聯訪時表示，雖然BCL Asia東亞區資格賽首戰歷經2次延長賽才驚險搶下勝利，不過團隊沒有改變心態，持續做好該做的事，因此很開心能夠以分組第1晉級，「就算對手少了主力，我們依舊保持積極心態。」

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此役攻下全場最高26分的盧峻翔則提到，經歷東亞超級聯賽的洗禮後，感覺領航猿逐漸打出團隊球風，並相信在這次亞洲籃球冠軍聯賽也會有很好表現，而不會再像1支年輕的球隊，「月底休息一段時間，利用這次機會找回比賽感覺，藉以備戰PLG總冠軍賽。」

另外，新北國王今天迎戰新加坡聖公文化，在蘇培凱高效率攻下全場最高21分帶領下，搭配艾夫伯（Michael Efevberha）、王柏智皆貢獻19分，最後以105比65痛宰對手，取得分組賽2連勝。（編輯：龍柏安）1140429

台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿29日在新莊體育館舉行的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽，迎戰蒙古比什雷爾特金屬隊，領航猿靠著當家球星盧峻翔（右）全場攻下26分，終場以105比66大勝。中央社記者王騰毅攝 114年4月29日

台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿29日在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽主場迎戰蒙古比什雷爾特金屬隊，領航猿靠著洋將布依德（Julian Boyd）（中）貢獻23分、14籃板，加上全隊多點開花，終場以105比66拿下勝利。中央社記者王騰毅攝 114年4月29日

台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿征戰亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽，29日在主場新莊體育館面對蒙古比什雷爾特金屬，領航猿林正（前）第4節秀出一記單手灌籃。中央社記者王騰毅攝 114年4月29日

台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿29日在新莊體育館舉行的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽，以105比66大勝蒙古比什雷爾特金屬，其中領航猿洋將布依德（Julian Boyd）（持球者）有23分、14籃板雙十演出。中央社記者王騰毅攝 114年4月29日

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王29日在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽迎戰新加坡聖公文化，國王洋將強森（Chris Johnson）（中）賽中上演一記暴扣提振士氣。中央社記者王騰毅攝 114年4月29日

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王征戰亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽，29日交手新加坡聖公文化，國王洋將艾夫伯（Michael Efevberha）（前左）首節頻頻撕裂對手防線得分。中央社記者王騰毅攝 114年4月29日