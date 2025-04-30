王喬弘雙棲棒球 全大運一般組百米10秒55摘金

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（中央社記者黃巧雯台南30日電）兼打棒球的台科大王喬弘，未受過田徑正規訓練，大多上網看影片，他今天全大運一般組100公尺決賽飆10秒55摘金，改寫大會紀錄，他相當自豪並稱，大專盃乙組棒球盜壘未曾失敗。

王喬弘國小、國中都是棒球隊，但因身材瘦小，加上成績平平，後來高中改就讀普通班，後來大學考上台灣科技大學電機工程系。

王喬弘表示，大學時發現有田徑隊，就想說跑一下，平時也有兼打大專盃乙組棒球，他說，棒球的技術層面比田徑更複雜，而田徑相對好掌握，但他兩項運動都很喜歡。

114年全國大專校院運動會在台南舉辦，王喬弘今天跑出打破大會紀錄10秒55，完成在一般男生組100公尺連霸，這也是他在全大運生涯第3面金牌。

值得注意的是，王喬弘的成績若是在去年全大運公開男子組，排名第1，即使在今年公開組也能名列第5。

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王喬弘透露，未接受過田徑正規訓練，大多上網找資料、看影片，「能提升自己東西都試試看，好的就留著，不喜歡的就忘掉。」

擁有一雙快腿的王喬弘，在棒球場上壘後也能帶給對手威脅，他提到，只要上壘就會盜壘，沒被乙組捕手阻殺過。（編輯：李淑華）1140430