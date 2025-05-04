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陳鏞基同場轟勾回憶也有巧合 王勝偉笑喊百轟差40

2025/5/4 15:57（5/4 16:16 更新）
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中華職棒富邦悍將3日在主場新莊棒球場迎戰統一獅，兩隊陣中老將王勝偉（圖）、陳鏞基同場開轟成為話題，王勝偉細數巧合每6年1次，笑喊距離生涯百轟剩40轟。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月4日
中華職棒富邦悍將3日在主場新莊棒球場迎戰統一獅，兩隊陣中老將王勝偉（圖）、陳鏞基同場開轟成為話題，王勝偉細數巧合每6年1次，笑喊距離生涯百轟剩40轟。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月4日
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（中央社記者謝靜雯新北4日電）中職富邦悍將41歲老將王勝偉昨天與陳鏞基同場開轟，他細數巧合每6年1次、一晃眼10多年過去，很多國家隊時期、職棒時期同場出賽畫面浮現，也笑喊：「距離生涯百轟剩40轟。」

悍將昨天在主場新莊棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，兩隊中41歲老將王勝偉、陳鏞基同場開轟成為話題，陳鏞基賽後直言很感動，大家都還在場上努力。

王勝偉今天賽前受訪也提到，當然會感動，勾起很多國家隊時期、職棒生涯時期同場出賽的記憶，現在的角色多是後半段上場替補，可以有這樣的機會很難得。

王勝偉細數和陳鏞基同場開轟在2013、2018、2019、今年，笑說：「幾乎6年一次，哇！我們打這麼久了，一晃眼過了10多年了」，也分享在職棒場上維持競爭力關鍵，要有不斷學習的心態。

王勝偉直言：「棒球實在太困難了」，表現好的時候可能會覺得簡單，但棒球不斷在進步，對手也會研究你，除了要與對手對決，還有隊內競爭，幾乎沒有鬆懈的一刻。

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王勝偉透露，今年最大的不同在守備位置的轉變，過去多守游擊，今年主要守備移往三壘，即便過往有實戰經驗，但很多時候需要經歷幾次失敗才能累積足夠的經驗，但生涯的後期，允許犯錯的機會越來越少、壓力倍增，沒有可以喘息的機會，要學會調整心態。

昨天賽前球團幫王勝偉舉行生涯1400安達成儀式，王勝偉感謝球團的用心，認為每個紀錄中都包含很多辛酸史，他笑說，「之前喊生涯百轟還差41轟，昨天過後剩40轟了。」（編輯：陳政偉）1140504

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