台北羽球賽林湘緹、洪毅婷出局 地主女單全淘汰

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（中央社記者黎建忠台北9日電）BWF台北羽球公開賽今天在小巨蛋進行女單8強，台灣雖雙保險出擊，但林湘緹以21比17、8比21、17比21不敵頭號種子宮崎友花，而洪毅婷同樣1比2不敵印度選手，台灣女單全淘汰。

世界排名第31名的林湘緹，賽前曾和目前世界排名第8的宮崎友花交手過3次，雖以1勝2敗居下風，但前3場比賽都打得相當膠著。

今天第4度交手，首局林湘緹在滿場球迷加油聲中，於14比17落後時連得7分，逆轉收下首局；不過第2局自己主動失誤過多，被對手輕鬆追回1局。

關鍵的第3局，開賽林湘緹雖以2比7落後，但逐漸蠶食分數，比賽尾聲一度追到15比16的1分差，只可惜連續2次回球出界，讓宮崎友花趁勢連得3分拉開差距，無奈慘遭逆轉。

林湘緹賽後接受媒體聯訪時表示，今天觀眾很多，進場時確實有嚇一跳，不過後來這些加油聲都化為助力，只可惜自己在領先時還是過於急躁。

她強調，對手現在已經是世界排名前10的好手，「能和她交手也是學到很多，對我接下來參加國際賽會很有幫助。」

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至於洪毅婷面對印度的胡達（Unnati Hooda），首局雖以8比21很快落敗，但第2局以21比19扳回一城，只可惜關鍵的第3局，在比賽中段被一波拉開以5比12落後，雖然苦追分數，還是以19比21落敗。

今年台北羽球公開賽台灣女單已經全數淘汰，前4強都是外國選手。（編輯：吳素柔）1140509