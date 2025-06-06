加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
川普馬斯克社群開戰 昔日盟友交惡來龍去脈一次看
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒3/300
首頁 / 運動

徐若熙單場挨2轟是失投 葉總點出角度跑掉再修正

2025/6/6 17:56（6/6 18:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
味全龍隊投手徐若熙（圖）1日先發中職生涯首度單場挨2轟，總教練葉君璋則點出可能有些投球角度上的問題可以再修正。（味全龍隊提供）
味全龍隊投手徐若熙（圖）1日先發中職生涯首度單場挨2轟，總教練葉君璋則點出可能有些投球角度上的問題可以再修正。（味全龍隊提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職味全龍隊投手徐若熙1日先發生涯首度單場挨2轟，他認為沒有特別的問題，就是失投球被打者掌握到；總教練葉君璋則點出可能有些投球角度上的問題可以再修正。

龍隊投手徐若熙1日對中信兄弟先發投5.1局被敲出4支安打，包括2發全壘打，投出10次三振，失掉5分責失分、承擔敗投，2日下二軍。

龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪提到，徐若熙前一場狀況其實是好的，雖然帳面上是被打2轟，可能需要修正一下，有些角度上的問題，徐若熙自己也知道狀況。

葉君璋提到，徐若熙再前一場5月24日先發出賽表現蠻好的，但可能身體的記憶還不是很深刻，也可能是好還想要更好，反而角度有點跑掉，今天牛棚練投有幫徐若熙稍微調整，修正一壘有跑者時的投球狀況。

徐若熙表示，先發挨雙響砲那場其實沒有什麼特別的問題，大致上球種沒有都有發揮，就是兩顆失投球被打者掌握到。

對於葉君璋提出的角度問題，徐若熙也提到，自己投不會覺得有差別，透過旁觀者的角度才會發現，會再看影片了解修正。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

下二軍休息時間拉長，徐若熙坦言，一直維持規律出賽會比較好調整，下二軍10天會安排兩次牛棚，用比賽的感覺投牛棚、維持強度。

徐若熙在中職明星賽球迷票選中，一度為居先發投手票選第一名，但近期票數被超車。徐若熙笑說，沒有特別關心，明星賽就是球迷投喜歡的球員。（編輯：林恕暉）1140606

#中職
#味全龍隊
#徐若熙
#棒球
#葉君璋
#中職明星賽
徐若熙
詹子賢雙響砲達成生涯百轟 助兄弟大勝龍隊徐若熙8局無失分奪本季首勝 笑稱曲球變速球不再是裝飾品
葉君璋
龍隊新洋投最快下週抵台 領隊：具大聯盟資歷右投王維中揮臂速度變慢找方法 葉總分析原因
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
德保拉自行走下場惹議 平野惠一：正討論懲處
37
更多編輯台推薦新聞：