徐若熙單場挨2轟是失投 葉總點出角度跑掉再修正

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職味全龍隊投手徐若熙1日先發生涯首度單場挨2轟，他認為沒有特別的問題，就是失投球被打者掌握到；總教練葉君璋則點出可能有些投球角度上的問題可以再修正。

龍隊投手徐若熙1日對中信兄弟先發投5.1局被敲出4支安打，包括2發全壘打，投出10次三振，失掉5分責失分、承擔敗投，2日下二軍。

龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪提到，徐若熙前一場狀況其實是好的，雖然帳面上是被打2轟，可能需要修正一下，有些角度上的問題，徐若熙自己也知道狀況。

葉君璋提到，徐若熙再前一場5月24日先發出賽表現蠻好的，但可能身體的記憶還不是很深刻，也可能是好還想要更好，反而角度有點跑掉，今天牛棚練投有幫徐若熙稍微調整，修正一壘有跑者時的投球狀況。

徐若熙表示，先發挨雙響砲那場其實沒有什麼特別的問題，大致上球種沒有都有發揮，就是兩顆失投球被打者掌握到。

對於葉君璋提出的角度問題，徐若熙也提到，自己投不會覺得有差別，透過旁觀者的角度才會發現，會再看影片了解修正。

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下二軍休息時間拉長，徐若熙坦言，一直維持規律出賽會比較好調整，下二軍10天會安排兩次牛棚，用比賽的感覺投牛棚、維持強度。

徐若熙在中職明星賽球迷票選中，一度為居先發投手票選第一名，但近期票數被超車。徐若熙笑說，沒有特別關心，明星賽就是球迷投喜歡的球員。（編輯：林恕暉）1140606