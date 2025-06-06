李軍週末有望一軍登板 爸爸李志傑鼓勵享受

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職統一7-ELEVEn獅隊註冊19歲新秀李軍，週末有機會一軍登板，設定面對左打的任務，目前還無法投打並行、先以投手為主，李軍的爸爸李志傑則鼓勵兒子平常心，並享受一軍氣氛。

獅隊昨天註冊去年選秀第7輪指名球員李軍，今天也隨隊一軍，獅隊總教練林岳平表示，明、後天有機會登錄一軍，李軍雖然還年輕、經驗少，但也希望嘗試看看，讓他擔任面對左打者的任務，這也是獅隊近期牛棚比較缺的角色，比賽中遇到左打者是上場時機點，看能不能在短期內提供球隊需要的戰力。

李軍業餘時期可投、可打，今年春訓也一度投、打都有練，但林岳平表示，目前看起來要並行還沒有辦法勝任，春訓投打並行回饋沒有這麼好，所以先回到球隊需要用到的投手角色準備，以短局數的投球為主，等身體慢慢強壯、未來有機會再試看看。

李軍表示，前天接到電話隨隊一軍，很緊張也很興奮，李軍的爸爸李志傑也是職棒退役球員，爸爸鼓勵他平常心、享受比賽，享受一軍氣氛。

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李軍表示，春訓投打都有練，但後半段腰有點不舒服、會影響到打擊，之後就專心練投，雖然還是會想要往投打二刀發展，但要等身體素質加強後再嘗試。

李軍提到，今年在控球和球速上都有進步，進到職棒後技術沒有太多調整，專注投好每顆球，目前最快球速從147公里進步到149公里，也有增重約5公斤，把肌肉練起來，希望增加爆發力。（編輯：龍柏安）1140606