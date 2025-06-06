加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
川普馬斯克社群開戰 昔日盟友交惡來龍去脈一次看
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

李軍週末有望一軍登板 爸爸李志傑鼓勵享受

2025/6/6 18:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職統一7-ELEVEn獅隊註冊19歲新秀李軍，週末有機會一軍登板，設定面對左打的任務，目前還無法投打並行、先以投手為主，李軍的爸爸李志傑則鼓勵兒子平常心，並享受一軍氣氛。

獅隊昨天註冊去年選秀第7輪指名球員李軍，今天也隨隊一軍，獅隊總教練林岳平表示，明、後天有機會登錄一軍，李軍雖然還年輕、經驗少，但也希望嘗試看看，讓他擔任面對左打者的任務，這也是獅隊近期牛棚比較缺的角色，比賽中遇到左打者是上場時機點，看能不能在短期內提供球隊需要的戰力。

李軍業餘時期可投、可打，今年春訓也一度投、打都有練，但林岳平表示，目前看起來要並行還沒有辦法勝任，春訓投打並行回饋沒有這麼好，所以先回到球隊需要用到的投手角色準備，以短局數的投球為主，等身體慢慢強壯、未來有機會再試看看。

李軍表示，前天接到電話隨隊一軍，很緊張也很興奮，李軍的爸爸李志傑也是職棒退役球員，爸爸鼓勵他平常心、享受比賽，享受一軍氣氛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李軍表示，春訓投打都有練，但後半段腰有點不舒服、會影響到打擊，之後就專心練投，雖然還是會想要往投打二刀發展，但要等身體素質加強後再嘗試。

李軍提到，今年在控球和球速上都有進步，進到職棒後技術沒有太多調整，專注投好每顆球，目前最快球速從147公里進步到149公里，也有增重約5公斤，把肌肉練起來，希望增加爆發力。（編輯：龍柏安）1140606

林岳平
林岳平澄清無交易訊息 憂影響球員和球團信賴胡智爲狀況不錯結果不好 危機掌控球賽能力再思考
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
龍隊新洋投最快下週抵台 領隊：具大聯盟資歷右投
70
更多編輯台推薦新聞：