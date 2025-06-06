黃博多好投兄弟賞悍將4連敗 教頭擔心江坤宇傷勢

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（中央社記者楊啟芳新北6日電）中職中信兄弟今天在前2局得8分，全場敲出14支安打，加上黃博多先發6局好投，終場以11比3賞給富邦悍將4連敗，不過，江坤宇被觸身球打到左前臂，總教練平野惠一很擔心。

今天在新莊棒球場的賽事，兄弟在1局上就展開攻勢，張志豪、江坤宇、陳俊秀接連敲安打，加上捕手發生捕逸，以及黃韋盛擊出高飛犧牲打，攻下3分。

2局上高宇杰、宋晟睿敲出安打，加上補位的二壘手劉俊豪出現蹲下閃躲動作，形成接球失誤，兄弟攻占二、三壘，張志豪再敲安打帶有2分打點，接著力亞士（Roenis Elias）投手犯規奉送1分，詹子賢再敲2打點安打，單局灌5分。

兄弟5局上滿壘時宋晟睿敲出敲安打，帶有2分打點，8局上許基宏再從游霆崴手中轟出陽春砲，本季第7轟出爐，最終兄弟以11比3擊退悍將，讓悍將吞下4連敗。

兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）用102球投6局，被敲5支安打，出現1次保送，飆7次三振，僅失1分，獲選為單場最有價值球員（MVP），拿下本季第6勝。

兄弟總教練平野惠一表示，黃博多到第3局用球數有點多，但之後策略改成投給對手打不好，「如果能夠延續投給對手打的這種方式，我想內容會更好」。

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平野惠一認為，今天首局是關鍵，「在對方投手開局時施加龐大壓力，大家做得非常好。」

兄弟主力江坤宇在2局上遭到觸身球打到左前臂後退場，兄弟球團表示，目前江坤宇先進行冰敷治療，等消腫後，由防護團隊陪同去醫院做進一步檢查。平野惠一坦言很擔心，「因為手臂有腫脹，還要再觀察。」（編輯：管中維）1140606