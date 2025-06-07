光療收效飛力獅繳好投 林岳平稱吳國豪夫婦是MVP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職統一獅隊洋投飛力獅做指甲光療收效，今天沒有再投到流血，繳出7局無失分好投，終場獅隊以3比2擊退味全龍，奪下3連勝，賽後教頭林岳平笑說：「MVP是吳國豪夫婦！」

今天在天母棒球場的賽事，獅隊在1局上率先展開攻勢，林佳緯敲一壘安打後，邱智呈、陳傑憲接連敲出三壘安打，各帶有1分打點；5局上獅隊的林靖凱從龍聖（Zac Lowther）手中轟出陽春全壘打，再攻下1分，本季第2轟出爐。

8局下龍隊2出局後，獅隊游擊手許哲晏發生內野高飛球接球失誤，接著拿莫・伊漾敲出安打，李凱威選保送形成滿壘，郭天信再從陳韻文手中敲出安打，帶有2分打點，不過最終獅隊仍以3比2擊退龍隊，奪下3連勝。

飛力獅（Felix Pena）此戰用84球投滿7局，僅被擊出2支安打，投2次保送、3次三振，沒有失分繳出優質先發，獲選為單場MVP，拿下本季第4勝。

飛力獅因為扣球方式容易讓手指受傷、破皮，導致局數投不長，不過這次先發前，獅隊球探吳國豪的太太特地幫飛力獅做指甲光療，收到效果。對此飛力獅表示，今天拇指已經沒有流血了，感謝吳國豪的太太親自到球場幫助他，「有很大的改進。」。

透過 Google News 追蹤中央社

飛力獅一直以來都有這個老問題，他指出，最大影響是因為大量流血會讓球太濕，影響握球的感覺，「導致第3局、第4局就會提早被換下場，沒辦法拉長局數，之前教練團建議（光療）我馬上就說好，因為已經嘗試過很多方法解決這個問題，有方法就去試。」

飛力獅指出，之後會持續做指甲光療，每2個星期就會做1次。獅隊總教練林岳平也笑說：「這場比賽的MVP應該是吳國豪夫婦，（光療）應該是有效，不然之前是指甲把肉撕開的疼痛，那是非常痛的，只要不要在比賽中發生的話，他是滿耐投的。」（編輯：李亨山）1140607

吳國豪 吳國豪太太助飛力獅做光療 餅總盼減少破皮問題