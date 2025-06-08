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林靖凱直言剛回歸時有點生疏 漸入佳境敲第2轟

2025/6/8 16:29（6/8 16:41 更新）
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中華職棒統一獅隊林靖凱（圖）7日比賽敲出陽春砲，本季第2轟出爐。他8日受訪表示，剛歸隊時還有點生疏，不過隨著一直比賽，已經慢慢進入狀況。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月8日
中華職棒統一獅隊林靖凱（圖）7日比賽敲出陽春砲，本季第2轟出爐。他8日受訪表示，剛歸隊時還有點生疏，不過隨著一直比賽，已經慢慢進入狀況。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月8日
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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職統一獅隊林靖凱昨天敲出陽春全壘打，他今天表示，昨天擊球感覺是好的，但沒有去多想全壘打，去年因傷一整年沒有比賽，他坦言一開始回歸時有點生疏，但已漸漸進入狀況。

統一獅隊昨天作客天母棒球場與味全龍隊交手的賽事，林靖凱在5局上從龍聖（Zac Lowther）手中轟出陽春全壘打，本季第2轟出爐。林靖凱今天表示，打全壘打當下就有感覺會出去，「因為打出去的感覺是好的，剛好鎖定到直球，球數領先比較大膽攻擊。」

林靖凱生涯單季最多全壘打數是3支，今年目前已經2轟，不過他說：「現在主要還是想盡辦法幫助球隊贏球，全壘打沒有多想，把球打強就好，把賽前練習的東西做出來，讓自己打擊動作、策略都在狀況內。」

林靖凱在去年5月因左膝前十字韌帶撕裂動手術、整季報銷，直到今年4月8日才回到一軍。林靖凱提到，一開始回到一軍戰場時難免有點生疏，「自己也是滿喜歡動，等很久了、1年了，在二軍比賽4場就上來，一開始還是會有點生疏，會去擔心。」

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林靖凱坦言，剛開始回到一軍時，不管是守備、打擊都還沒有到很理想，「但有告訴自己已經回到場上，要怎麼最快回到最好的狀態。」如今已經進入上半季尾聲，林靖凱指出，「因為一直有在比賽，知道比賽節奏感覺，有慢慢進入狀況。」

林靖凱本季目前在一軍出賽33場，95打數敲出27支安打，包括2發全壘打，打擊率2成84。（編輯：蕭博文）1140608

林靖凱
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