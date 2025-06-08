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林智平開轟續寫隊史紀錄 變細膩更有「破壞性」

2025/6/8 17:12（6/8 17:46 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊野手林智平（圖）7日以40歲76天年齡開轟，改寫自己保持的隊史最年長開轟紀錄。（樂天桃猿提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月8日
中華職棒樂天桃猿隊野手林智平（圖）7日以40歲76天年齡開轟，改寫自己保持的隊史最年長開轟紀錄。（樂天桃猿提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月8日
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（中央社記者謝靜雯桃園8日電）中職樂天桃猿隊野手林智平昨天以40歲76天年齡開轟，改寫自己保持的隊史最年長開轟紀錄。他說，2023年在二軍時因「振總」陳瑞振建議有所改變，變得更細膩「更有破壞性」。

樂天桃猿隊野手林智平昨天在與台鋼雄鷹隊比賽，從雄鷹隊投手艾速特（Eric Stout）手中敲出本季首轟，也是繼2024年8月23日後再度於一軍開轟，前一轟的苦主也是艾速特；被問起是不是特別會打艾速特，林智平笑說沒有：「我昨天還被三振兩次。」

林智平過去被記憶的特色是腳程優勢，曾在2014年至2016年間完成中職盜壘王3連霸，2017年起一軍出賽逐漸減少， 2023年整季一軍僅有4場出賽、為生涯新低，2024年打出好表現，也獲得「東山再起獎」。

談起這些年的轉變，他表示2023年幾乎整年在二軍影響很大，「振總」陳瑞振給了方向，其實方式都雷同，只是以前沒有弄清楚，現在已經更清楚了。

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林智平表示，生涯前期屬於推進、速度類型的角色，但也感受到這樣類型的球員，打到後期會比較吃虧，擊球的品質會停滯，經過陳瑞振的提醒，現在打球更細膩，上場攻擊更有策略、方向，知道場上發生什麼事情，可以很快的轉換。

林智平從過去的前段、後段棒次，到扛下中心棒次任務，被問起這算不算是轉型，林智平笑說：「應該不算是轉型，算是更有破壞性。」（編輯：方沛清）1140608

#中職
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