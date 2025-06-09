楊益回幸運地延長賽代打建功 玉山盃助台東搶勝

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（中央社記者謝靜雯桃園9日電）玉山盃青棒賽台東縣隊楊益回「幸運地」桃園出賽，關鍵追平安建功，率隊延長賽9局以7比6擊敗高雄市隊、敗部續命，楊益透露，板凳待命時就有觀察，揮棒準備想讓教練看見開心把握機會建功。

114年玉山盃青棒賽台東縣隊今天在桃園青埔棒球場與高雄市隊交手，兩隊7局打完2比2僵持不下，延長賽8局上高雄市靠著台東縣隊不穩，包括出現失誤、暴投、安打攻下4分。

台東縣隊8局下追分，靠著保送、古哲勳安打先拿1分，2人出局後林顗勳內野安打送回第2分，楊益代打捕手棒次，敲出關鍵安打、一棒送回2分扳平比數，台東縣9局下再靠著強迫取分跑回致勝分搶勝。

楊益被總教練陳峰岳點名是關鍵，之前打擊狀況不是很好，關鍵打席換楊益上場代打，提醒他把棒子握短一點，昨天對桃園比賽，先習慣了球速逼近150公里的投手，面對高雄市隊投手蘇嵐鴻也更能適應速球。

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楊益透露8局上在板凳時就有觀察，因為捕手有失誤，感覺心情會受到影響，知道可能有機會上場代打，所以在一旁揮棒準備，希望讓教練看到他，獲得代打機會，就是希望敲出安打、幫助球隊續命。

楊益是桃園人，高中到台東打球，他表示對於青埔棒球場很熟悉，過去常在這邊比賽，有幸運地的感覺，第一次遇到這麼緊張的局面上場代打建功、很興奮。（編輯：李亨山）1140609