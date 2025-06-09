李承洲扛住壓力後援守成 玉山盃青棒花蓮擊敗宜蘭

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）玉山盃青棒賽花蓮縣高一投手李承洲扛住壓力，7局下穩守滿壘危機，助隊以3比2擊敗宜蘭縣，總教練劉義傳誇抗壓性好，下一戰與台東交手，比喻成中央聯盟與太平洋聯盟之爭，喊話「討回」。

114年玉山盃青棒賽花蓮縣今天敗部與宜蘭縣交手兩隊6局打完2比2戰成平手，花蓮縣7局上杜翊帆率先敲出安打，靠著犧牲觸擊推進、滾地球、吳彥諺安打送回超前分。

花蓮縣高一投手李承洲4局下壘上有人危機接手登板有失分，投到7局下再面對危機，因為失誤、保送、野手選擇讓對手攻占滿壘，面對無人出局、滿壘壓力，及時回穩，連抓3個出局數沒有失分，替球隊守住勝利。

李承洲總計用50球投4局，被敲出2支安打，投出2次四死球保送、2次三振，失掉1分責失分，拿下勝投。

花蓮縣總教練劉義傳表示，李承洲今天直球發揮的不錯，但4局接手登板有出現觸身球保送、被敲安打失分比較可惜，7局下面對滿壘無人出局危機，巨大的壓力有控制住，相信對他成長有加分作用。

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被問起7局關鍵局面，選擇繼續讓李承洲續投的原因，劉義傳表示：「只要在場上的球員，就相信他是最好的。」

李承洲表示，4局接手登板，因為不想要失分，反而太過心急、造成失分，7局下再度面對危機，感受到緊張的氣氛，控球雖然沒有很好，還好有隊友幫忙守下勝利。（編輯：陳清芳）1140609