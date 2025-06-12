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健力世錦賽范峻嘉靠台灣味加持 臥舉破世界紀錄

2025/6/12 17:03（6/12 17:32 更新）
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台灣男子健力好手范峻嘉（前中）在德國舉行的2025經典健力世界錦標賽中，臥舉推出215.5公斤拿下單項第一，刷新自己所保持的世界紀錄，最終並以總和773公斤鍍銀。（翁志寬提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月12日
台灣男子健力好手范峻嘉（前中）在德國舉行的2025經典健力世界錦標賽中，臥舉推出215.5公斤拿下單項第一，刷新自己所保持的世界紀錄，最終並以總和773公斤鍍銀。（翁志寬提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月12日
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（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣男子健力好手范峻嘉昨天在德國舉行的經典健力世界錦標賽中，臥舉推出215.5公斤，刷新自己所保持的世界紀錄，最終總和773公斤鍍銀，教練翁志寬笑說：「帶去的台灣味很有幫助。」

根據大會官網數據，范峻嘉在男子74公斤以下級，繳出蹲舉255公斤、臥舉215.5公斤、硬舉302.5公斤，總和773公斤獲得第2名，這個成績也打破個人所保持的亞洲總和紀錄。

范峻嘉總和成績足足比他本身的體重多出10倍以上，其中臥舉215.5公斤，則是打破自己所保持的213公斤世界紀錄。

帶隊教練翁志寬在接受中央社記者訪問時表示，范峻嘉從在台灣練習時狀況就不錯，到德國後花了1天半時間克服時差問題，能繳出破世界紀錄的成績確實不容易。

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翁志寬提到，比賽地點在鄉下位置，除了大會有接駁車外，其餘生活都不太方便，「幸好我們有自己從台灣帶了一些即食料理包等，讓選手可以吃到家鄉味，對於比賽還是很有幫助。」

翁志寬笑說，儘管德國自來水可以直接飲用，「但總是有個我們不習慣的味道，所以就連買瓶礦泉水都要到1公里多以外的商店才買得到。幸好選手都很快克服生活上的不便，把專注力都放在比賽上，才能有好成績。」（編輯：張雅淨）1140612

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