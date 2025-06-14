陳晨威連續安打平紀錄 桃猿教頭見證直呼不可思議

（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職樂天桃猿陳晨威已經追平連續安打紀錄，總教練古久保健二表示，這個紀錄很不可思議，最困難的是要連續出賽，也可以想見陳晨威的壓力很大，但能在旁邊見證紀錄很高興。

陳晨威在12日賽事從中信兄弟洋投黃博多（Humberto Castellanos）手中敲安打，達成連續33場安打紀錄，追平中職、亞洲紀錄，今天要持續挑戰。桃猿總教練古久保健二今天表示，陳晨威的近況真的非常好，「站上打擊區每個打席、內容都很細膩認真。」

陳晨威追平紀錄時，古久保健二強調，「很替他高興，因為黃博多不好攻破，不知道他的壓力有多大，想必應該是滿大的。」古久保健二也提到，「球隊勝利也需要他的安打，那天如果沒有打出來就沒有辦法追平紀錄，當下真的很開心，在那個瞬間在場見證真的很高興。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

談到連續場次安打的困難處，古久保健二提到，就是必須每一場都要有安打出現，即使是選到保送、因失誤上壘也不行，「而且最重要是一定要連續出賽，真的是很不可思議的紀錄。」古久保健二也笑說，自己在選手時期不是像陳晨威這樣的球員，「我上場都是短打。」

在旁邊看著陳晨威不斷累積紀錄，古久保健二指出，「如果一個選手腳程快，投手就不會想要讓他上壘，我們就是只能在旁邊守護著晨威，看他有沒有辦法挑戰這個紀錄，這麼多選手只有他能挑戰，會幫他應援、加油。」（編輯：張雅淨）1140614