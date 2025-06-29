桃猿2週12戰有3場延長賽 教頭直言球員靠意志力撐

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（中央社記者謝靜雯桃園29日電）中職樂天桃猿隊無緣上半季冠軍，對於別隊是否加賽，桃猿隊總教練古久保健二直言沒興趣，之前只想過桃猿可能有機會的狀況，也提到2週12戰、有3場延長賽，球員是靠意志力撐到現在。

桃猿隊27日不敵中信兄弟後、上半季正式被淘汰，今天是上半季最後一戰，與統一7-ELEVEn獅隊的保留比賽從4局上1人出局、0比1落後打起；賽前訪問被問起將由哪名投手先投，古久保健二表示：「忘記了」。

對於上下半季賽制，古久保健二表示沒有什麼特別想法，影響比較大的是這2週桃猿隊要打12場比賽，其中已有3場延長賽。

古久保健二提到，球員都很疲勞，靠著意志力撐到現在，教練團也希望能幫助球員把疲勞感壓到最低，想讓主力球員休息，但戰局不是所想的那樣，這種情況也盼往後不要再發生，接下來就讓球員好好調整面對下半球季。

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獅隊今天與桃猿隊比賽只要不輸，或者另外一地中信兄弟與台鋼雄鷹比賽、兄弟沒贏，獅隊就能順利拋下上半季封王彩帶，若最後獅隊、兄弟戰績相同，則須加賽決定上半季冠軍。

古久保健二表示，相信各隊都知道加賽狀況，但之前只有想過，若桃猿還有機會拚上半季冠軍，可能會面臨加賽狀況，會造成上下半季間沒有休息空檔，但27日輸給兄弟確定沒機會後，兄弟、獅隊是否加賽，「完全沒興趣」。（編輯：陳仁華）1140629