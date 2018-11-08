韓媒報導NC恐龍不留洋將 王維中動向受關注

韓國媒體報導，韓國職棒NC恐龍決定不與陣中所有洋將續約，代表台灣左投王維中也不會被留用。（中央社檔案照片）

（中央社記者李晉緯台北8日綜合報導）韓國媒體OSEN報導，韓國職棒NC恐龍洋將全部不續留，這代表台灣左投王維中也不會被留用，動向受到關注。

不過，韓國職棒規定，球團與隊上洋將有優先續約權，期限是在11月底，期限日前，洋將不得與其他球團接觸。以王維中的例子來看，NC恐龍具優先續約權，王維中需等到優先續約期限日，包括他個人或經紀團隊才能與其他球團接觸。

即便如韓國媒體報導，NC恐龍已經決定不與陣中洋將續約，王維中也必須等到球團正式通知他本人或經紀團隊後，王維中才能以自由球員身分與其他球團接觸。

王維中今年出賽25場投141.2局，戰績7勝10敗、防禦率4.26，但5月與7月分別因為肩傷與肘傷休息超過一個月，季末未能留下讓人印象深刻的表現，他自己在日前返台時就坦承是與體力有關。

近年在美國職棒以後援為主的王維中，本季在韓職改以先發為主，全年投球局數、每場比賽用球數都增加不少，這也增加體能的負擔。

王維中在球季結束後返台時就曾說到，「過去比較沒投那麼多，本季幾乎每場比賽都投超過100球，投到後來真的會感覺到疲勞」。

至於未來的動向，王維中日前表示，對於未來要在哪裡打球，他並未設限，「不管是在哪裡，有球隊就可以」。（編輯：唐聲揚）1071108