伊藤美誠橫掃中國桌球名將 目標奧運奪金[影]

在瑞典公開賽奪下女子單打冠軍的伊藤美誠（圖），接連擊敗中國名將劉詩雯、丁寧及世界排名第一的朱雨玲，震撼桌球王國中國。（檔案照片／共同社提供）

（中央社東京9日綜合外電報導）在今年瑞典公開賽接連擊敗中國3大名將的日本選手伊藤美誠，過去創下不少最年輕紀錄，雖然2016年里約奧運後歷經一年低潮，如今順利走出，把目標定在2020年東京奧運奪金。

在11月舉行的瑞典公開賽奪下女子單打冠軍的伊藤美誠，現年18歲，目前世界排名第7，因為接連擊敗中國名將劉詩雯、丁寧及世界排名第一的朱雨玲，震撼桌球王國中國。日媒報導，視伊藤美誠為威脅的中國媒體，以「大魔王」稱呼她。

中國媒體報導，伊藤美誠今年先後20次面對中國選手，取得12勝8負成績，並擊敗11位中國國手。伊藤美誠加上另2位日本選手平野美宇、張本智和，日本選手近年來對中國隊產生愈來愈大的壓力。

日本靜岡新聞報導，伊藤美誠出身的靜岡縣磐田市，7日在市政府一樓大廳掛上祝賀奪冠布條，一名70歲的男性說，能贏中國選手真的很厲害，會繼續為伊藤美誠加油，希望能在東京奧運拿下金牌。

伊藤美誠2000年10月21日在靜岡縣磐田市出生，2011年1月以10歲2個月大的年紀拿下全日本桌球錦標賽首次冠軍，刷新之前由日本選手福原愛保持的最年輕冠軍紀錄。

根據日媒報導，中國媒體視伊藤美誠為威脅，以「大魔王」稱呼她。（檔案照片／共同社提供）

伊藤美誠在2015年奪下個人首座世界巡迴賽單打冠軍，並以14歲152天的年紀成為史上最年輕得主。

她在2016年參與里約奧運，與福原愛等人一同出賽，並獲團體賽銅牌，以15歲300天的年紀，成為奧運史上最年輕獎牌得主。

伊藤美誠創下多項最年輕冠軍紀錄，跟從小接受母親嚴格訓練有關。

日本媒體「女性自身」日前報導，伊藤美誠的母親伊藤美乃莉（音譯）年輕時就是桌球選手，為了培育下一世代的王牌選手，嚴母身兼教練。

由於父母都跟桌球有關，伊藤美誠出生後就常接觸桌球，也對桌球產生很高興趣，並在快2歲時說自己想打桌球。

伊藤美乃莉說，自己的格言是「要做就認真做」、「絕不半途而廢，目標就是做到最好」，所以她問伊藤美誠好幾次是不是真的要打桌球，伊藤美誠的回答都是肯定。

伊藤美誠4歲時跟媽媽說，想再多打一點桌球，正式進入媽媽的「魔鬼訓練營」。伊藤美乃莉說，伊藤美誠從4歲到10歲的7年間，可以說每天都在打桌球。

讀幼稚園時，伊藤美誠上學前先進行上午訓練，中午回到家後吃飯，然後午睡，下午4時左右開始下午訓練；下午訓練結束後就是晚餐時間，但如果不能讓媽媽滿意，就會一直訓練下去，所以晚餐常常是晚間8時或9時才能開飯。

不僅如此，晚餐吃完後還有夜間訓練，每天至少訓練7小時以上。

但訓練時間以外的伊藤美乃莉，仍不忘給女兒充分的母愛，給女兒大大的擁抱、跟女兒說「我愛妳」，來慰勞女兒的辛勞；伊藤美誠回首那段為期7年的訓練時光，曾說自己像跟魔鬼生活在一起，形容母親在訓練時的嚴厲。

伊藤美誠日前接受日本體育網站Sportsnavi專訪，談到15歲首度參加奧運時說，享受奧運氣氛是最棒的事。

這種不僅有參加奧運的經驗，還成為最年輕的得牌者，對自己有沒有產生什麼樣的變化？

伊藤美誠說，里約奧運後，比賽時可以明顯感受大家看她的眼光不一樣了。在奧運之前，常常可以感覺對手可能有「不過是個15歲的小女孩，應該能贏」這樣的想法；而奧運奪牌後，連世界頂尖的中國選手可能都意識到她的存在。

伊藤美誠說，這對身為一位選手來說，是非常令人開心的事。

不過，她說，另一方面，奧運奪牌也讓她感受到些許壓力；雖然嘴上說沒有感受到壓力，但里約奧運後的一年間，自己的狀況一直不太理想。

伊藤美誠說，那一年真的非常辛苦，心裡一直想著要打出符合奧運得牌者成績的比賽，結果不管怎麼練習，愈來愈無法在比賽中獲勝。

在那之前的伊藤美誠，總是能把壓力變成力量，所以當變成愈來愈無法取勝時，這種第一次的經驗讓她自己嚇了一跳。

回顧低潮的一年，伊藤美誠說，桌球這種運動基本上沒有賽季外的時候，一年內都有各種賽事，沒有辦法放鬆，所以沒有辦法很好地轉換心情。

但她說，因為有這一年的經歷，當結果不如預期時，讓她開始認真思考自己必須有所改變，特別是在體能與腳步方面的強化。

伊藤美誠習慣順著感覺和玩心來比賽，所以在練習時也喜歡用正式比賽的方式來進行；一邊進行比賽比較容易思考出新的打法，在實戰時突然想出的新打法，對她來說比較自然。

這種獨特的打法讓對手吃了不少苦頭，伊藤美誠笑說：「我也不想跟自己比賽」。

展望2020年東京奧運，伊藤美誠說，希望在團體賽跟個人賽都能奪金。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1071109