侯友宜文大宿舍爭議 監院糾正台北市政府

（中央社記者李淑華台北12日電）國民黨新北市長候選人侯友宜陷入文大宿舍爭議。監委高涌誠調查發現，台北市政府就文化大學大群館使用疑義，前後認定不一，且未確依內政部函釋規定辦理建照核發，提案糾正。

監察委員今天發布新聞稿指出，針對「文化大學租用大群館作為學生宿舍，因有違規使用情事引發爭議」等情一案，經監察院內政及少數民族委員會、財政及經濟委員會、教育及文化委員會聯席會議日前已通過監委高涌誠提出的糾正案及調查報告，就大群館是否違反台北市土管自治條例之處理作為及大群館建照核發作業等二項違失，糾正台北市政府。另要求財政部、教育部及新北市政府就本案衍生問題，作後續處理。

高涌誠指出，本案經監察院調閱相關卷證，並約詢台北市政府及新北市政府等相關人員後，認定台北市政府有違失，因此提案糾正台北市政府。

相關違失，包括台北市政府所屬機關於101年12月間配合台北市議會議員會勘台北市士林區凱旋路11號等99戶建物及所在土地坐落後，即知悉文化大學向又昱實業有限公司租用不動產，作為該校學生宿舍之用，但該府僅就相關建物作為學生宿舍，未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，依建築法規定裁處罰鍰外，並未認定前揭建物使用情形，違反台北市土地使用分區管制自治條例規定。

此外，又昱實業有限公司也曾就案關不動產用途疑義，函請該府釋疑，又經該府函復非屬自治條例管轄範疇。前揭不動產用途迄107年間並未改變，但該府卻於107年7月間為不同處分，並要求文化大學依前揭條例規定處理，明顯就相同事實為歧異認定，斲傷政府威信。此外，本案建物用途為「集合住宅」，並無廚房設計，其建造執照核發之審核，與相關規定未合，均核有違失。（編輯：楊凱翔）1071112