特派專欄 非洲豬瘟進中國 病毒傳播途徑待解謎

非洲豬瘟在中國大陸已造成23個省市自治區淪陷、疫情數破百，但病毒如何傳入中國，以及傳播途徑現仍是個謎團。圖為哈爾濱著名的紅腸。（資料照片）中央社 107年12月26日

中央社駐北京特派員林克倫/12月26日

非洲豬瘟在中國大陸已造成23個省市自治區淪陷、疫情數破百，但病毒如何傳入中國？解謎過程宛如懸疑小說，每當線索快與俄羅斯、北韓對接上時，就斷了，無疾而終。

中國農業農村部與吉林省11月16日通報，白山市渾江區紅土崖鎮大清溝村冰湖溝一頭「病死野豬」，確認感染非洲豬瘟病毒。此為中國大陸第一例野豬感染事件，對防治豬瘟是一大警訊。

以當年波蘭為例，為全面杜絕非洲豬瘟蔓延，官方除撲殺染病家豬，還下令獵殺病毒傳播宿主野豬。結果，群居的野豬們在大平原亂竄逃命，導致德國等鄰國大為緊張，丹麥甚至提案要在丹德邊境蓋高牆防野豬。

吉林這起野豬病死事件頗離奇。流行病學界已檢測出非洲豬瘟病毒共23種基因排序，目前傳入中國大陸的豬瘟病毒屬基因Ⅱ型，與喬治亞、俄羅斯、波蘭的病毒株全基因組序列同源性為99.95%左右。

就地理環境看，歐洲野豬難以一路向東翻越高加索山，穿過中亞、橫越新疆戈壁與沙漠到中國。況且，2017年俄羅斯遠東地區的伊爾庫次克州已出現非洲豬瘟疫情，此地距離內蒙古邊境口岸滿洲里僅1000公里。

在11月23日農業農村部的記者會上，中國動物衛生與流行病學中心副主任黃保續稱，經過對死亡野豬採樣檢測表明，吉林白山野豬的病毒在基因「關鍵位置」存在明顯差異，不同於引發國內家豬疫情的病毒。

黃保續表示，檢測結果基本可確定，這起野豬疫情和國內已有家豬疫情「沒有直接關係，不是由家豬傳給野豬」。由於發現地處於邊境地區，森林覆蓋率高、野豬活動密集，「很可能是境外傳入疫情」。

這席「境外傳入」話語很玄妙。野豬病死地點位於長白山脈西側，病毒基因排序又跟俄羅斯無關，剩下的「境外」只剩翻過山頭、游過鴨綠江就可抵達的北韓。不過，因沒人追問、官方無進一步確認，北韓小老弟境內是否早有非洲豬瘟疫情？不得而知。

非洲豬瘟在中國大陸已造成23個省市自治區淪陷、疫情數破百。（中央社製圖）

至於已發生的家豬感染病毒，是否源自俄羅斯老大哥？中國官方迄今未確認。以8月發生在瀋陽市瀋北新區瀋北街道五五社區的第一起非洲豬瘟為例，經溯源調查，為7月5日購自瀋陽渾南區高坎鎮小仁境村的王姓豬場，而該豬場事後也檢驗出非洲豬瘟病毒。

王姓豬農表示，最後一次買豬是3月24日，從吉林市船營區大綏河鎮的單姓豬戶買進100頭小豬，加上已飼養豬隻共約280頭。4月份豬群出現發病死亡現象後開始賣豬，除賣到瀋陽45頭，剩餘賣給經紀人，「去向已查清」。

整個已披露調查至此結束，吉林大綏河鎮單姓豬農的家豬是否染病？不清楚；其販賣的豬隻又來自何處？沒交代。唯一可確定的是，非洲豬瘟疫情最早應在今年4月就已爆發，且受感染豬隻被完銷。

這引伸出一個問題，同樣都是豬隻大量病死，為何4月時沒被檢疫出非洲豬瘟？事實上，國務院督查組發現，防控工作出現基層動物防疫機構人員少、設施舊，防控網絡出現「線斷、網破、人散」等問題。

亦即，基層農村根本沒有人力、物力與財力對豬隻進行檢疫。換言之，第一起疫情能被發現是因為瀋北新區的檢疫能量較佳，此後出現類似病死豬事件，地方政府才繃緊神經作事後檢疫檢測工作。

事後防堵疫情擴散需要拼圖，大陸官方強調，非洲豬瘟疫情仍是「點狀散發」態勢，現外界最好奇者，是點與點之間能否串成線，疫情拼圖事實上仍缺好多塊。（編輯：邱國強）1071226