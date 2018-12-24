兩岸通報中斷 非洲豬瘟疫情只能上官網查

（中央社記者林克倫北京24日電）非洲豬瘟在台灣已上升至國家安全層次，然而兩岸因為政治因素導致疫情通報中斷，有關大陸豬瘟疫情只能透過農業農村部官網以及相關記者會，採間接方式瞭解並判斷疫情。

對於兩岸有關非洲豬瘟疫情通報中斷一事，大陸國務院台灣事務辦公室至今天截稿前，並未回覆中央社的詢問。

至於大陸非洲豬瘟疫情的官方最新說明，仍停留在11月23日農業農村部舉行的「非洲豬瘟防控工作」記者會，大致披露了有關豬瘟的傳播途徑與特徵。

就這場記者會內容看，大陸官方強調重點是「不會感染人」。中國動物衛生與流行病學中心副主任黃保續指出，「非洲豬瘟不是人畜共患病，不會感染人，同時也不會感染除了豬之外的其他動物，不影響食品安全」。

他還強調說，非洲豬瘟發現以來近100年歷史，全球範圍內沒有出現人感染非洲豬瘟的情況。「所以大家可以放心地消費食用經過檢疫的豬肉」。

關於疫情持續擴散原因，農業農村部畜牧獸醫局副局長馮忠武在這場記者會上表示，一是中國邊境線長，國際交流頻繁，來自疫情國家的豬肉及其產品走私、旅客攜帶物、國際航班班列及其餐廚垃圾、野豬越境等均有可能從境外帶入病毒。

二是非洲豬瘟具有潛伏期長、早期發現難、預防難等特點。生豬感染後，可能3週內未出現症狀，但病毒已在這期間透過市場交易、屠宰、長途調運、接觸傳播、餐廚剩餘物餵食等多種途徑傳播病毒。

三是大陸居民普遍喜歡食用熱鮮肉，造成大量生豬長途調運，同時車輛的消毒和中間人員的管理沒有跟上，消毒不徹底進而傳播疫情。

最後是中國的生豬養殖中小散戶的數量很龐大。這些散養戶的豬隻飼養安全條件差、防護與消毒措施不健全，且多有用餐廚剩餘物（餿水）餵豬的習慣，傳入疫情的風險較高。

對於中國大陸的非洲豬瘟防控工作，馮忠武強調說，疫情仍會呈現「點狀散發」態勢，且「如果不是中國政府採取堅決果斷的措施，那就不是70起，而是7000起疫情了！」（編輯：張淑伶）1071224