防堵非洲豬瘟 台全面警戒陸強調對人無害

（中央社記者陳家倫上海17日電）非洲豬瘟疫情在中國大陸持續延燒，國際旅客攜帶豬肉及其製品是跨國傳染途徑之一，但觀察發現，陸方在航空口岸並無特別宣導；衛教工作則是側重不會傳染人，防疫訊息相對較少。

大陸8月初確診首例非洲豬瘟後，至12月14日，共計有22個省分發生87起家豬感染、2起野豬感染疫情。至於台灣目前未有疫情傳出，但因與大陸鄰近而對非洲豬瘟高度警戒，並已多次在口岸攔截疫區肉品。

台灣1997年爆發口蹄疫，經逾20年努力，目前處在全面停打口蹄疫疫苗的「拔針」階段，力拚從疫區中完全除名。非洲豬瘟若傳入，恐再度重創養豬業，政府因此全力防堵，上升至國安層級，在宣導與罰則上積極因應。

台灣當年的口蹄疫病毒即從大陸走私入侵，有別台灣處在「拔針」階段，大陸至今仍不時傳出豬隻口蹄疫疫情，中國農業農村部11月還通報了兩起案例。而8月3日遼寧瀋陽發現首例非洲豬瘟疫情後，防疫形勢更嚴峻。

中國的非洲豬瘟病毒由境外傳入，主要有四個途徑，一是生豬及其產品國際貿易和走私，二是國際旅客攜帶的豬肉及其產品，三是國際航班上的餐廚剩餘物，四是野豬遷徙。因此，防堵非洲豬瘟必須由陸、海、空著手，除避免在境內擴散，也要加強防止境外繼續傳入。

然而就空路來看，防疫工作似未隨著非洲豬瘟疫情加劇而升級，民眾15日分別從北京首都國際機場、上海虹橋機場入境中國，搭乘航班與機場皆未廣播相關資訊，檢驗檢疫站也未見公告非洲豬瘟訊息。

在衛教宣導部分，從陸媒發布訊息來看，更多是強調非洲豬瘟不會傳染給人、人不小心吃到病豬也不會生病。

儘管前述澄清可以降低市場恐慌，但非洲豬瘟病毒耐性極強，可存活於冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天，疫區豬肉、肉製品都將成為傳播途徑並感染豬隻。若宣導時只側重「對人無害」面向，恐讓民眾鬆懈應對來路不明的豬肉及其製品，進而影響防疫。

至於在防止境內疫情擴散方面，一旦有地方確診非洲豬瘟疫情，大陸官方均會禁止生豬進出封鎖區。此外，待應撲殺生豬撲殺完成後，經6週連續監測排查，未發現新病例和監測陽性，才能解除封鎖。

上海11月17日確診非洲豬瘟疫情前，外地活豬可運到上海宰殺，而今供應受到影響的肉販則仰賴外省市的冷藏豬肉。一名攤商說，為求新鮮，自己賣的豬肉以前都是從廣東運活豬過來宰殺，現在則在廣東宰殺後才運到上海，過程至少20小時。（編輯：張淑伶）1071217