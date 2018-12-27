越南團脫逃148人失聯 移民署查獲3人
最新更新：2018/12/27 14:01
越南旅行團發生152人集體逃跑失蹤。移民署27日表示已成立聯合查緝專案，全力加強查緝脫團越南在台旅客行蹤，26日已查獲3人，依法送辦調查。圖為彰化縣專勤隊查獲逃逸越南旅客。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年12月27日
（中央社記者黃麗芸、程啟峰台北27日電）越南旅行團發生152人集體逃跑失蹤。移民署今天表示，移民署、警政署已成立聯合查緝專案，全力加強查緝脫團越南在台旅客行蹤，昨天已查獲3人，依法送辦調查。
交通部觀光局25日證實，4個大型越南旅行團共153人，分別在21日及23日入境高雄，有152人脫逃失蹤，也成為觀宏專案以來最大宗的假觀光、真偷渡案件。
移民署今天表示，為遏止外國人利用觀宏專案集體式脫團非法來台，從事不法活動等目的，已全力動員所轄4外勤大隊，利用以車追人、擴大蒐情及深入查察可疑處所等手段，強力執行查緝任務。
其中，除全力動員加強查緝脫團越南在台旅客行蹤外，也循線追查後續可能的犯罪集團，並於昨天查獲3名脫團旅客，其餘脫團旅客仍持續循線追查中。
移民署說明，經清查152名脫團越南旅客中，一人未失聯；另有3人自行出境；剩餘148人失聯在台對象中，有3人昨天分別在嘉義縣、彰化縣和新竹縣遭循線查獲。
內政部移民署南區事務大隊副大隊長廖維元上午受訪表示，這3人都稱彼此不認識，一起參加旅行團到台灣觀光及訪友，否認與人蛇集團有關，但對「落跑」理由避重就輕，正留置偵訊，並將報請檢察官進一步偵訊。
針對3名已查獲的脫團旅客，移民署表示，已依違反人口販運防制法、入出國及移民法及就業服務法調查中，將報請高雄地檢署指揮偵辦。
為持續追查其餘脫團旅客，並查出協助載運、容留或安排工作的集團共犯，移民署說，移民署各區大隊各專勤隊持續就犯案手法、已知涉嫌人車及地區等事證，全力全面深入查察。
移民署說，為強化源頭查緝，也已將本案透過署內派駐越南移民秘書通知越南出入境管理局，越方也表示重視和展開調查，雙方將密切同步合作，共同打擊不法行為。（編輯：張銘坤）1071227
觀宏專案 小百科
- 自104年11月1日起實施，試辦至108年12月31日止
- 適用於印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等6國人民
- 透過參加交通部觀光局指定旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證來台
- 原則發給單次入境、停留期限最長14天之停留簽證
- 團進團出，團員依照旅行團隨團抵、離境，凡脫團自行來台者將被拒絕入境