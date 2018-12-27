越南團脫逃148人失聯 移民署查獲3人

越南旅行團發生152人集體逃跑失蹤。移民署27日表示已成立聯合查緝專案，全力加強查緝脫團越南在台旅客行蹤，26日已查獲3人，依法送辦調查。圖為彰化縣專勤隊查獲逃逸越南旅客。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年12月27日

（中央社記者黃麗芸、程啟峰台北27日電）越南旅行團發生152人集體逃跑失蹤。移民署今天表示，移民署、警政署已成立聯合查緝專案，全力加強查緝脫團越南在台旅客行蹤，昨天已查獲3人，依法送辦調查。

交通部觀光局25日證實，4個大型越南旅行團共153人，分別在21日及23日入境高雄，有152人脫逃失蹤，也成為觀宏專案以來最大宗的假觀光、真偷渡案件。

移民署今天表示，為遏止外國人利用觀宏專案集體式脫團非法來台，從事不法活動等目的，已全力動員所轄4外勤大隊，利用以車追人、擴大蒐情及深入查察可疑處所等手段，強力執行查緝任務。

其中，除全力動員加強查緝脫團越南在台旅客行蹤外，也循線追查後續可能的犯罪集團，並於昨天查獲3名脫團旅客，其餘脫團旅客仍持續循線追查中。

移民署說明，經清查152名脫團越南旅客中，一人未失聯；另有3人自行出境；剩餘148人失聯在台對象中，有3人昨天分別在嘉義縣、彰化縣和新竹縣遭循線查獲。

內政部移民署南區事務大隊副大隊長廖維元上午受訪表示，這3人都稱彼此不認識，一起參加旅行團到台灣觀光及訪友，否認與人蛇集團有關，但對「落跑」理由避重就輕，正留置偵訊，並將報請檢察官進一步偵訊。

針對3名已查獲的脫團旅客，移民署表示，已依違反人口販運防制法、入出國及移民法及就業服務法調查中，將報請高雄地檢署指揮偵辦。

為持續追查其餘脫團旅客，並查出協助載運、容留或安排工作的集團共犯，移民署說，移民署各區大隊各專勤隊持續就犯案手法、已知涉嫌人車及地區等事證，全力全面深入查察。

移民署說，為強化源頭查緝，也已將本案透過署內派駐越南移民秘書通知越南出入境管理局，越方也表示重視和展開調查，雙方將密切同步合作，共同打擊不法行為。（編輯：張銘坤）1071227