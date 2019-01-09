貴婦奈奈遭通緝 一家5口已入境加拿大

網紅貴婦奈奈（左）和先生黃博健合開的「杏立博全」醫美診所無預警歇業，與名醫公公黃立雄（右）同列詐欺案被告。（圖左取自facebook.com/abig99；圖右取自杏立博全網頁xing-li.com）

（中央社記者黃麗芸台北9日電）網紅貴婦奈奈和先生黃博健、公公黃立雄因涉嫌詐欺案，遭北檢發布通緝。移民署今天表示，昨天接獲加拿大邊境官員告知，貴婦奈奈一家5口確實入境加國。

移民署今天表示，貴婦奈奈（蘇陳端）和黃博健日前傳吸金遣逃出境時，移民署駐外人員已向加國邊境官員告知此訊息，並於昨天接獲加國告知貴婦奈奈、黃博健、黃立雄夫婦和黃博健的阿姨都已入境加國，當時就是一般旅客入境程序，確認身分後放行。

移民署說，今天已向台北地檢署申請針對貴婦奈奈、黃博健和黃立雄等3人的通緝書以提供加國，另告知刑事局相關訊息，以利後續案情偵查追緝。

「杏立博全」醫美診所被爆涉嫌惡性倒閉，於去年11月30日無預警歇業，積欠多家廠商欠款，貴婦奈奈和黃博健兩人去向不明，遭民眾提告詐欺；另，貴婦奈奈的公公、台大醫師黃立雄掛名擔任「杏立博全」診所院長，也遭民眾控告詐欺。

警方向台北地檢署報請指揮偵辦，不過，就在檢警發布境管通報前，貴婦奈奈和她的先生早在民國107年11月30日，即出境飛往美國舊金山，迄今未返台；黃立雄案發後也離境。

北檢昨天表示，貴婦奈奈等3人拒不到案，且拘提無著，發布通緝，時效至民國132年。（編輯：李亨山）1080109