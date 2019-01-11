鄭麗君臉書宣布重回民間 離開政府團隊

文化部長鄭麗君11日在臉書表示，在文化部階段性任務已完成，總辭之際，她將離開政府團隊。（中央社檔案照片）

（中央社記者鄭景雯台北11日電）內閣今天總辭，文化部長鄭麗君今天也在臉書拋出震撼彈，表達過去曾兩度向行政院長賴清德請辭，如今在文化部階段性任務已完成，總辭之際，她將離開政府團隊，重新回到民間。

賴清德今天上午召開臨時院會，率內閣總辭。總辭後鄭麗君在臉書發文，內文指出：「希望值此總辭之際，離開政府團隊，重新回到民間，以自己的方式持續為台灣盡一份心力。」言談中表露不願繼續留任。鄭麗君目前也暫時不受訪。

鄭麗君在臉書表示，去年底選舉後，她曾兩度向行政院長賴清德請辭，「如今，我依然認為自己在文化部的階段性任務已完成」。

鄭麗君表示，「歷史不是一個人往前走一百步，而是一百個人往前走一步。我擔任文化部長的2年7個月，放在歷史長河裡微不足道，但我很慶幸一路走來，自己並不是踽踽獨行，而是有文化部上千位同仁、相關法人機構的各位先進、監督惕勵我們的所有立委，以及更多長期灌溉文化的諸多前輩與夥伴們，大家一起往前跨一大步，開拓了文化治理的新視野。」

鄭麗君表示，這些攜手努力、爭論思辨、克服困難的點點滴滴，是她從政至今最大的收穫，一如她接任文化部長時所預期的，「這是個『幸福的挑戰』，感謝你們和我一起促成改變」。

鄭麗君表達不願留任，不少網友留言表達不捨，有網友希望她繼續留任，也有網友認為鄭麗君是最優秀的文化部長，希望鄭麗君不要走。（編輯：唐聲揚）1080111