中國半年內再爆疫苗風暴 凸顯監管失靈

（中央社台北14日電）中國大陸去年才爆發問題疫苗醜聞，新的一年剛開始，江蘇省金湖縣又爆疫苗過期，據估計波及2萬孩童。從官方公布的有限資訊可見，兩次疫苗事件監管機關都早發現「有問題」，卻拖而不決。

●長春長生假疫苗事件

長春長生假疫苗事件雖然是2018年7月爆發，但中國國家食品藥品監督管理總局（機構改制前）早在2017年11月就公告長春長生生物科技有限公司和武漢生物製品兩家疫苗生產公司共計65萬多支百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗（簡稱百白破疫苗）不合格。

在問題疫苗消息有限曝光後，中國一個主談育兒經驗的社群媒體微信公眾號「口袋育兒」旋即發表文章介紹有關的知識，但文章迅速被刪除。

中國國家藥品監督管理局2018年7月15日再通告，根據線索組織檢查組對長春長生生產現場進行飛行檢查（突擊檢查）發現，長春長生在狂犬病疫苗生產過程中存在紀錄造假等嚴重違反「藥品生產質量管理規範」（藥品GMP）行為。

幾天後，長春長生公告，收到吉林省藥監局行政處罰書，將按劣藥處理之前產生的百白破疫苗，沒收庫存186支，沒收違法所得，並處以罰金約人民幣344萬元（約新台幣1578萬元）。

但蹊蹺的是，吉林省藥監局在前一年就對百白破疫苗問題立案調查，卻等了9個月才公布處罰決定，而且依舊未公布疫苗的生產紀錄、召回情況。

由於百白破疫苗是兒童疫苗，許多家長十分關心，2018年7月再傳出同一家公司疫苗出事，中國社群網站內罵聲不斷，且勾起民眾對多年前三聚氰胺毒奶粉事件的記憶。中共宣傳部門卻因此嚴加控制假疫苗事件的消息，中國大陸家長更火大。

輿論風暴大約延燒一週，中國國務院總理李克強先批示：此次疫苗事件突破人的道德底線，必須給全國人民一個明明白白的交代。中國國家主席習近平接著進一步指示，一查到底，嚴肅問責。

●金湖縣疫苗過期事件

中國官媒央廣網中國之聲「新聞縱橫」11日報導，當地多名家長表示，疫苗過期是一名在醫院工作的家長7日帶孩子接種時偶然發現的。「因為他是懂醫藥知識的，特地去查了一下小孩打的疫苗，就發現1月7日打的疫苗有問題，他就通知大家。」

綜合社群媒體消息、陸媒和美國之音（VOA）等外媒報導，7日有金湖家長在金湖論壇反映，孩子在黎城衛生院接種過期脊髓灰質炎（小兒麻痺）疫苗。隨後論壇有多名家長反映孩子出現不良反應。此一消息不斷在微博傳播，引發輿論關注。

金湖縣衛計委黨委8日晚間決定，免去疾控中心副主任楊萬琴、疾控中心疾控一科副科長韓偉和黎城鎮衛生院副院長劉志兵職務；立案調查縣疾控中心疾控一科工作人員柏雲霞、宋愛佳和黎城衛生院疫苗管理員孫定蘭、接種人員郭岳澗、楊士濤。

金湖縣委縣政府9日公告，確認存在疫苗過期問題。

官方定性此次事件「管理混亂、工作失職、監管失靈」，共有145名嬰幼兒在江蘇金湖縣黎城衛生院服用了過期小兒麻痺疫苗。

通報指出，金湖縣疾控中心2018年兩次督查發現，黎城衛生院存在單日接種量過大，疫苗管理混亂、實際使用批號與出入庫帳冊批號不符等問題，並下發整改通報。但直到2018年12月15日，縣疾控中心再次督查，上述問題仍未整改，但縣疾控中心並未促其整改，也未上報。

淮安市在2018年12月28日組織疫苗相關工作督查時，也曾明確指出黎城衛生院存在疫苗每週出庫一次，疫苗出入庫帳本、門診日誌和疫苗系統三者疫苗數量、廠家、批號均不一致等問題，並要求一週內整改，而黎城衛生院並未整改到位。

小兒麻痺疫苗過期事件被證實後，又有其他疫苗過期問題被曝光，包含卡介苗、B肝疫苗、乙腦（日本腦炎）、麻疹、百白破疫苗、水痘、b型流行性感冒嗜血桿菌（HIB）疫苗，涉及14歲以下年齡兒童，影響面遠遠超出145人。

但有家長發現，疫苗本上的批號與電腦查詢結果不一致，10日晚間在網上表示，懷疑金湖縣防保所工作人員修改疫苗系統中的疫苗接種數據。

大批民眾11日圍堵縣委大樓，中共金湖縣委書記張志勇與民眾對話，堅稱有145名兒童受影響，在離場過程中遭到抗議和肢體衝突。當局則是從周邊地區調來上千防爆警察鎮壓。

據民眾指出，過期疫苗有2012年、2013年、2014年、2015年的，也就是過期疫苗長達6年，10歲甚至14歲以下的孩子都有可能受影響，估計約2萬人，絕不是145人。

這次金湖縣過期疫苗事件，引發民眾抗議的影片在微博上陸續被刪除，陸媒雖有多篇相關報導，但沒有提到引發民眾大規模抗議。（編輯：馮昭/周慧盈）1080114