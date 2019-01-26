13歲華裔劉美賢全美花式滑冰封后 賽史最年輕[影]

（中央社底特律25日綜合外電報導）華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）今晚在全美花式滑冰錦標賽以2次精湛的3周半跳驚豔全場，最後以年僅13歲之姿奪冠，並成為賽史摘冠的最年輕選手。

美聯社及「今日美國報」（USA Today）報導，劉美賢昨天在短曲項目就演出一次3周半跳，成績居去年奪冠的譚諾（Bradie Tennell）之後。譚諾今天在長曲項目摔倒，隨後上場的劉美賢抓住機會，首個3周半跳結合後外點冰兩周跳，接著再演出一次3周半跳。

劉美賢最終以217.51的高分奪冠，她用雙手掩住臉，接著說，「很開心能打破個人紀錄，俐落地完成長曲項目」。

1997年贏得全美花式滑冰錦標賽（U.S. Figure Skating Championships）冠軍的李平斯基（Tara Lipinski），當年以14歲寫下美國最年輕女性冠軍紀錄。男子選手艾倫（Scott Allen）在1964年奪冠時也年僅14歲。

現在是美國國家廣播公司（NBC）評論員的李平斯基今天也在現場，見證自己當年的紀錄被打破。她說：「紀錄就是要被打破的，我對劉美賢打破這項紀錄感到榮耀，她具有不凡的天份。」

根據維基百科，劉美賢2005年8月8日出生於加州克洛維斯（Clovis），她的父親劉俊是執業律師，1990年代自中國四川省移民至美國。劉美賢為家中長女，是經由捐卵和代理孕母所生。

劉俊是另一位華裔花式滑冰好手關穎珊的粉絲，因此他讓劉美賢從5歲起開始學習滑冰。2015年，劉美賢首次參加比賽。（譯者：蔡佳伶/核稿：徐崇哲）1080126