台南驚傳分屍案 女遭小12歲男友殺害肢解

(中央社記者張榮祥台南2日電）農曆春節假期首日台南驚傳分屍案，一名張姓女子遭小12歲吳姓同居男友勒斃，以鋸子切成6塊，再裝袋丟棄於草叢中，警方已逮捕吳男，且尋獲張女遺體。

台南市警局第一分局今天上午宣布偵破分屍案，偵查隊員告訴中央社記者說，張女的兒子正在讀大學，因多日未連絡上母親，1月24日向警方報案，警方昨天在台南市東區找到張女駕駛的白色汽車，汽車已被清洗乾淨，警方認定張女可能遇害，鎖定張女的吳姓同居男友涉有重嫌，將他拘提到案。

警方調查，42歲的張女在酒店上班，和在工廠上班的30歲吳男交往，在東區一間公寓同居，1月8日晚間張女想和他人出遊，吳男苦勸阻擋未果，兩人發生爭吵，吳男憤而用雙手勒斃張女。

吳男原想將張女遺體裝進行李箱後棄屍，但因行李箱裝不下，吳男1月9日再外出購買鋸子，就在同居處浴室肢解吳女遺體的雙臂、膝蓋以下小腿，把軀幹切成兩半，分裝成6塊，以塑膠袋裝袋，再開著張女的汽車，把屍塊丟棄在東區生產路附近草叢中。

吳男被拘提後原本否認涉案，後遭警方突破心防，才坦承殺害張女。全案目前靜候台南地檢署檢察官驗屍，再依法送辦。（編輯：王思捷）1080202

台南驚傳分屍案，一名42歲張姓女子遭30歲吳姓同居男友勒斃後肢解，裝袋丟棄在東區生產路附近草叢中，警方已逮捕吳男並尋獲張女遺體。圖為棄屍現場。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年2月2日

台南一名30歲吳姓男子將42歲張姓同居女友勒斃，以鋸子切成6塊裝袋，再開著張女的汽車，將屍塊丟棄在草叢中，警方已逮捕吳男。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年2月2日