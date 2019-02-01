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竹南假日之森沿岸 驚見男女綁紅絲帶陳屍沙灘

最新更新：2019/02/01 13:46
苗栗縣竹南鎮景點假日之森沿岸，1日上午有民眾發現一對男女陳屍沙灘，海巡人員和警消接獲通報趕抵現場，發現2人身上繫有紅絲帶，懷疑殉情身亡，死者身分及死亡原因仍待進一步調查。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年2月1日
苗栗縣竹南鎮景點假日之森沿岸，1日上午有民眾發現一對男女陳屍沙灘，海巡人員和警消接獲通報趕抵現場，發現2人身上繫有紅絲帶，懷疑殉情身亡，死者身分及死亡原因仍待進一步調查。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年2月1日

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣竹南鎮景點假日之森沿岸，驚傳一對男女陳屍沙灘，海巡人員和警消接獲通報趕抵現場，發現2人身上繫有紅絲帶，懷疑殉情身亡，死者身分及死亡原因仍待進一步調查。

今天上午有民眾發現一對男女趴在沙灘上，已經失去生命跡象，溺水死亡。

苗栗縣消防局上午11時許接獲竹南鎮知名衝浪景點假日之森沿岸溺水通報，立即派遣竹南分隊人車前往查看，抵達現場發現一對男女趴臥在沙灘上，2人都已經沒有呼吸和心跳。

警方初步查看，2人穿戴整齊，年齡約40歲左右，無明顯外傷，其中男子還頭戴安全帽，兩人身上繫有紅絲帶，懷疑是殉情身亡。

警方表示，不前狀況尚不明朗，將進一步調查確認死者身分，報請檢察官相驗後，釐清死亡原因。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：李錫璋）1080201

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