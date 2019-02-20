醒吾中學欠薪又欠勞健保 新北教育局下通牒

私立醒吾高中先前積欠教職員薪水，又因積欠勞、健保費，遭行政執行署查封部分校舍（圖），若未繳清將拍賣，市府教育局也研議解散學校董事會。（執行署提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月20日

（中央社記者黃旭昇、張茗喧新北20日電）私立醒吾高中先前積欠教職員薪水，又因積欠勞、健保費，遭行政執行署查封部分校舍，若未繳清，將進行拍賣，校方表態最快2月底前繳交欠費，但若未改善，新北市教育局研議解散學校董事會。

法務部行政執行署新北分署主任行政執行官王金豐今天接受中央社訪問表示，醒吾高中欠繳健保費自106年1月開始至107年6月，也欠繳自107年2月開始至107年7月的勞保費及勞工退休準備金，共新台幣376萬餘元。

18日下午由執行署行政執行官帶隊前往查封部分校地及校舍，新北分署說，已告知醒吾高中儘速繳清所欠款項，否則將進行鑑價及拍賣程序。

醒吾高中校長吳文梅告訴中央社記者，校方積極處理此事，會想辦法解決積欠勞健保費的問題。總務主任郭樹人也向行政執行署說明，最快2月底繳交欠費，最慢3月底繳交欠費，校方一定會朝此方向努力。

衛生福利部中央健康保險署台北業務組科長游美予受訪時表示，醒吾高中積欠健保費一事，相關健保被保險人共有76名教職員以及38名眷屬。目前健保已沒有鎖卡機制，教職員及眷屬等被保險人的就醫權益不受到任何影響。

醒吾高中之前就有欠薪狀況，因未完全發放107年9月到108年1月教師薪水，數名教師和工會代表還在台北市召開記者會，呼籲董事會立即處理欠薪並公告財務運作。

法務部行政執行署新北分署20日表示，醒吾高中積欠民國106及107年度的勞保、健保費，共新台幣376萬餘元未繳。執行署新北分署日前由行政執行官帶隊前往查封部分校地及校舍。（行政執行署提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月20日

醒吾高中1月底透過聲明提到，有債權人向地方法院聲請扣押新北市政府教育局應該給學校的105學年度學生免學費補助款，但債權人既不是廠商，也與學校確實無任何關係，此事與現任董事都無關涉。

醒吾高中總務主任郭樹人今天晚間受訪表示，希望教育局可以儘速撥下扣押的新台幣2000餘萬學費，就可以繳交積欠的的勞健保費用，甚至一併解決積欠老師薪資爭議。

校方也認為，之前舊董事會與外界的債務糾紛，不能因此扣押學校的學生學費，更與新董事會無關。

市府教育局副局長黃靜怡晚間表示，學校董事會如果有辦學熱忱，應該拿出誠意讓財務健全，資金到位，付清積欠的薪資與保費，「努力開拓財源是責任與義務，也是辦學的態度」。

教育局中等教育科長何茂田受訪表示，教育局106年扣押的新台幣2105萬元學費，是依照法院的命令執行債權人聲請假扣押。教育局也曾聲明異議，但不為法院接受。他強調，教育局不會無故扣押補助款，刻意讓校務無法運作。

教育局副局長黃靜怡表示，去年以來至今，醒吾高中已經發生5次積欠薪資與欠費爭議， 去年12月曾發現學校財務結構狀況不健全，有委託會計師事務所前往查核，專案報告會在2月底告一段落。

教育局說，學校不可能只靠補助款運作，務必儘速繳清所有欠款。如果不能於期限內改善，教育局將依據會計師事務所專案報告所提財務解決方案及分析，3月初召私校諮詢會。

黃靜怡表示，這是近年來新北市罕見的啟動會計師查帳的私校，將研議是否向法院聲請停止或解除學校法人董事長、部分或全體董事之職務，並研議解散董事會事宜。（編輯：陳清芳/卞金峰）1080220