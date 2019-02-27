Fed主席：美經濟今年穩健成長 耐心處理是否升息

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表示，美國經濟今年將以穩健步伐成長，儘管速度放緩，在決定是否進一步調高利率上，聯準會仍將保持「耐心」。

鮑爾在參院銀行委員會做證時重申聯準會上個月的政策轉變，表示「相互矛盾的趨勢和訊號」削弱進一步升息的論據，並使原本正面的經濟前景較不確定。

鮑爾告訴國會議員，「我們認為目前的經濟情況健康，經濟前景良好」，並預測今年將以穩健步伐成長，不過較去年緩慢，就業市場仍將強勁。

聯準會目前預測去年國內生產毛額（GDP）成長略低於3%。美國政府預定28日公布去年第4季GDP報告，美國政府最近關閉使得公布時間延後。

最近的零售數據令人失望，部分聯準會官員擔心通貨膨脹率可能下滑。不過鮑爾表示，在考量石油價格下跌的暫時性影響後，聯準會認為通貨膨脹率仍然接近2%的目標。

鮑爾也表示，最近美國政府關閉35天對整體經濟的影響不大。（譯者：陳政一）1080227