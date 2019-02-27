擬修法避免不實廣告影響選舉 內政部參考法國

（中央社記者王承中台北27日電）內政部預告選罷法修正草案，法院經候選人聲請得對不實廣告裁定緊急限制刊播令。內政部長徐國勇今天表示，避免選舉出現不實廣告，造成無從回復的傷害，內政部參照法國立法例，正徵求各界意見。

內政部民政司26日預告「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案，增訂候選人或被罷免人認為媒體刊播廣告有不實，得向法院聲請緊急限制刊播令，違反法院裁定最高可處新台幣200萬元。

徐國勇今天上午列席立法院內政委員會報告業務概況前受訪時表示，針對民政司預告的修正草案，為避免選舉時出現一些不實廣告，且經常發生當不實廣告遭證實為假後，選舉都已經結束，傷害無從回復。

徐國勇說，法國已有相關的立法例，也經過法國憲法法院審核通過，在法國，候選人或被罷免人若認為媒體刊播不實廣告，可以在48小時內向法院聲請緊急限制刊播令，由法院決定是否下架。內政部是參照法國的立法例，現在正在徵求各界意見。

徐國勇說，假新聞影響層次不是只有在選舉，甚至有時假新聞會因而造成人命死傷，假新聞也會影響救災，讓災害擴大，影響救災人員的生命財產安全，假新聞在社會影響層次很多，他認為大家都有共識要處理，全世界各國幾乎都是一樣。（編輯：張均懋）1080227