4度酒駕遭判刑 第5次酒駕害死女兒再判3年半

（中央社記者盧太城4日電）台東林姓婦女4次酒駕入監服刑，被吊銷執照，去年6月間第5次酒駕，騎機車載女兒，撞上兩輛停放路邊自小客車，14歲女兒傷重不治，台東地方法院判林婦有期徒刑3年6個月。

判決書表示，林婦有4次酒駕遭判刑紀錄，最後1次於民國105年間，被判刑5個月有期徒刑，於民國106年9月執行完畢出監，目前被吊銷執照中。

林婦去年6月間騎機車經過卑南鄉時，連續撞上兩輛停在路邊的自小客車，後座的14歲女兒頭部受到重創，送醫仍不治，林婦也受傷送醫，酒測值每公升1.22毫克。林婦向警方表示，她一邊工作一邊喝保力達藥酒，喝了一瓶。

台東地院審理認為，雖然林婦獲丈夫原諒且取得和解，丈夫也求情不要判太重；但林婦4次酒駕判刑且入監服刑，猶不知悔改，自應重懲；林婦有分別就讀高中、國二、國一小孩，有兩個小孩由社會局安置，林婦要獨自照顧長子，因此日前將林婦量處3年6個月有期徒刑，全案還可上訴。（編輯：翁翠萍）1080304