酒駕者殯儀館體驗生命教育 立院司委會通過提案

立法院司法及法制委員會6日通過臨時提案，請檢察機關研議修改易服社會勞動作業要點規定，增設讓酒駕者到殯儀館以社會勞動形式體驗生命教育。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北6日電）立法院司法及法制委員會今天併案審查刑法部分條文修正草案；會中通過臨時提案，請檢察機關研議修改易服社會勞動作業要點規定，增設讓酒駕者到殯儀館以社會勞動形式，體驗生命教育。

虐童加重刑罰議題引起社會高度關注，立法院司法及法制委員會今天下午併案審查刑法部分條文修正草案；親民黨立委陳怡潔等17人提案，增訂刑法第271條之一，對於隨機殺不特定之人者，處死刑或無期徒刑；殺未滿12歲之人者，處死刑。

法務部檢察司長王俊力認為，現行刑法271條的法定刑，已經有死刑或無期徒刑規定，而且也沒有規範殺害對象，再加上根據兒童及少年福利與權益保障法規定，可以加重其刑，法官判決時可以依法適用，認同立委提案方向，但現行法律足以涵蓋處理。

司法院刑事廳長蘇素娥提到，大法官釋字第263號的理由中有提到，沒有分任何情況規定唯一死刑，這樣的立法方式要檢討，因此在這之後，現在的刑法處罰並沒有唯一死刑，是以死刑加上無期徒刑供法官裁量。

司委會召委周春米裁示，此部分保留送協商。

司委會今天也通過2個臨時提案。民進黨立委何志偉提案指出，酒駕事件及其他危險駕駛行為車禍肇事頻傳，請檢察機關研議修改辦理易服社會勞動作業要點第3項規定，在勞動服務項目中增設「體驗生命教育課程」，成為檢察機關的裁量選項，讓酒駕者到殯儀館以社會勞動形式體驗生命教育，體會生命的脆弱與價值。

另外一個通過的臨時提案，是有鑑於香港政府近期擬修訂刑事事宜相互法律協助條例、逃犯條例，使其適用範圍擴及台灣。立委擔心若此一修法通過，將使國人於第三地觸犯中國法律，於入境香港後，而遭移送中國，且因中國司法制度不同或未臻健全，將使國人無法充份受到保障，顯有侵犯人權之疑慮。立委要求法務部盡速就香港政府此次修法，應積極關注修法內容及其影響，適時透過陸委會與香港提出協商，並公開表示說明之。（編輯：楊凱翔）1080306