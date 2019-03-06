更多編輯台推薦新聞：
哈登轟35分 火箭獵暴龍6連勝
運動

哈登轟35分 火箭獵暴龍6連勝

德國人樂當台學家 蔣永學：瞭解台灣才能理解亞洲局勢
文化

德國人樂當台學家 蔣永學：瞭解台灣才能理解亞洲局勢

林子偉手感佳 熱身賽戰國民首轟出爐
運動

林子偉手感佳 熱身賽戰國民首轟出爐

早安世界》核四封存履約國際仲裁 台電判賠奇異1.58億美元

早安世界》核四封存履約國際仲裁 台電判賠奇異1.58億美元

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
酒駕猖獗如何防範？
近5年酒駕肇事死亡人數已經造成600人死亡、3萬5991人受傷。內政部長徐國勇表示說，這幾年酒駕件數有降低，但幅度不明顯，提升酒駕熱點的攔檢，可讓酒駕取締更有力，希望將杜絕酒駕行為由他律變自律。
酒駕猖獗如何防範？
新聞專題
酒駕猖獗如何防範？8/10

殯儀館上酒駕道安課 徐國勇：有震撼作用

最新更新：2019/03/06 12:47

（中央社記者王承中台北6日電）對於讓酒駕累犯到殯儀館上課體驗震撼教育，內政部長徐國勇今天表示，有正反意見，可能會讓酒駕累犯「心裡毛毛的」，有震撼作用，但也有人認為是對往生者不尊重，可能要做相關的民調會比較好。

交通部公路總局日前表示，台北區監理所今年將推動在殯儀館上酒駕道安課，並將禮儀廳布置成靈堂的氣氛，強化矯正酒駕違規行為講習的效果。

立法院內政委員會今天邀請內政部長徐國勇、司法院副秘書長葉麗霞、法務部政務次長蔡碧仲、交通部政務次長黃玉霖就「酒駕猖獗─如何有效杜絕酒駕與執法之具體措施」進行專題報告，並備質詢。

親民黨立委陳怡潔在質詢時指出，交通部本週要推出防堵酒駕新招，讓酒駕累犯到殯儀館上課體驗震撼教育，是否有效，是否尊重喪家，到底是作秀還是嚴懲酒駕，必須要嚴正看待。

徐國勇表示，這有正反兩面意見，會讓酒駕累犯心裡毛毛的，會有震撼作用，但也有人認為是對往生者不尊重，一個很嚴肅的場合，讓酒駕累犯跑來上課怪怪的，可能要做相關的民調會比較好。

蔡碧仲表示，這是一個生命教育，不一定要真的碰到大體，酒駕累犯漠視他人生命安全，法務部研議推動酒駕累犯到殯儀館提供無酬、符合公共利益的勞動服務。

蔡碧仲說，這個作法不是強迫性的，一定要斟酌社會共識，若被害人跟家屬反對的話，就像緩起訴一樣，沒有被害人同意，就不會給緩起訴一樣的道理。（編輯：黃國倫）1080306

地機族
請繼續往下閱讀