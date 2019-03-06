殯儀館上酒駕道安課 徐國勇：有震撼作用

（中央社記者王承中台北6日電）對於讓酒駕累犯到殯儀館上課體驗震撼教育，內政部長徐國勇今天表示，有正反意見，可能會讓酒駕累犯「心裡毛毛的」，有震撼作用，但也有人認為是對往生者不尊重，可能要做相關的民調會比較好。

交通部公路總局日前表示，台北區監理所今年將推動在殯儀館上酒駕道安課，並將禮儀廳布置成靈堂的氣氛，強化矯正酒駕違規行為講習的效果。

立法院內政委員會今天邀請內政部長徐國勇、司法院副秘書長葉麗霞、法務部政務次長蔡碧仲、交通部政務次長黃玉霖就「酒駕猖獗─如何有效杜絕酒駕與執法之具體措施」進行專題報告，並備質詢。

親民黨立委陳怡潔在質詢時指出，交通部本週要推出防堵酒駕新招，讓酒駕累犯到殯儀館上課體驗震撼教育，是否有效，是否尊重喪家，到底是作秀還是嚴懲酒駕，必須要嚴正看待。

徐國勇表示，這有正反兩面意見，會讓酒駕累犯心裡毛毛的，會有震撼作用，但也有人認為是對往生者不尊重，一個很嚴肅的場合，讓酒駕累犯跑來上課怪怪的，可能要做相關的民調會比較好。

蔡碧仲表示，這是一個生命教育，不一定要真的碰到大體，酒駕累犯漠視他人生命安全，法務部研議推動酒駕累犯到殯儀館提供無酬、符合公共利益的勞動服務。

蔡碧仲說，這個作法不是強迫性的，一定要斟酌社會共識，若被害人跟家屬反對的話，就像緩起訴一樣，沒有被害人同意，就不會給緩起訴一樣的道理。（編輯：黃國倫）1080306