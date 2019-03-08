戴資穎克服開賽亂流 直落二晉全英羽球公開賽8強

（中央社記者戴雅真倫敦7日專電）尋求衛冕的世界球后戴資穎今天在全英羽球公開賽對決世界排名第12的美國選手張蓓雯，只花30分鐘以21比15、21比14擊敗對手，晉級8強。

戴資穎過去2年都在女單稱后，今年尋求3連霸，也將挑戰自2007年中國名將謝杏芳後，首位締造3連霸的女單球員。

戴資穎昨天在首輪遭遇世界排名13的加拿大女將李文珊，以21比12、21比15，僅花28分鐘就讓對手出局，輕鬆拿下勝利。

第2輪對手、28歲的張蓓雯出生於中國，之後移民至新加坡，2013年移居到美國，代表美國參加國際公開賽事。戴資穎和張蓓雯過去交手7次，戰績5勝2敗，且最近4次都取勝。

小戴今天的比賽排在一號球場第7場次，英國時間晚間5時許開打，雖然台灣時間已經是凌晨1時許，仍有許多球迷熬夜替戴資穎加油。

戴資穎也不負眾望，雖然一開始遭逢亂流，但很快回神追回分數，和昨天相同，在30分鐘內解決對手，也讓關注的台灣球迷直呼「可以安心去睡了」。

全英羽球公開賽總獎金100萬美元（約新台幣3105萬元），是世界巡迴賽超級1000大賽，也是年度僅次世界羽球錦標賽的頂級賽事，素有「小世界盃」美名。世界巡迴賽超級1000大賽整季僅3站，包括全英、印尼與中國公開賽。（編輯：嚴思祺）1080308