Uber難甩虧損陰影 IPO定價走保守路線

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）叫車服務業者優步（Uber）明天將上市，首次公開募股（IPO）每股定價45美元，略顯保守，凸顯Uber在連年虧損、競爭對手Lyft上市後股價表現不佳的情況下，選擇步步為營。

華爾街今年迎接科技新創公司上市潮，Lyft與社群軟體公司Pinterest相繼掛牌後，Uber備受期待的IPO緊接著登場。美股本週因美中貿易戰再掀波瀾表現不振之際，Uber上市股價表現如何，牽動不少投資人情緒。

根據4月申報文件，Uber預期IPO每股定價介於44和50美元之間。今天有外電報導，Uber發行1.8億股，每股45美元，IPO募資81億美元。依發行後在外流通股數推算，Uber估值達755億美元（約新台幣2.3兆元）。

Uber成為2014年阿里巴巴集團上市以來美國規模最大IPO案，但Uber估值明顯低於去年華爾街投資銀行定出的高標1200億美元。

Uber成立逾10年，帶動的共乘風氣遍布全球，顛覆傳統由計程車壟斷的市場，為乘客帶來交通新選擇，因而被視為叫車服務界老大哥。不過，Uber成立以來未曾轉虧為盈，成為IPO宣傳時的致命傷。

申報文件顯示，Uber去年營收達113億美元，年增43%；全年經調整後虧損18億美元，較2017年虧損22億美元有所改善。

Uber在美國叫車市場與勁敵Lyft激烈競爭，為留住乘客與司機不斷燒錢，Lyft今年3月上市轟動一時，但後續股價表現淒慘，目前價位比IPO定價低了23%。Lyft殷鑑不遠，明天將在紐約證券交易所（NYSE）掛牌的Uber與IPO承銷商選擇走保守路線，不令人意外。

華爾街日報引述知情人士說法報導，從市場需求觀察，Uber有本錢以更高價位發行股票，但Uber想盡可能讓傾向長線投資的法人認購，而非習慣炒短線的避險基金與散戶。

Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）為IPO向潛在投資人推銷時，勾勒民眾未來不願買車、而會選擇叫車或騎車的美好願景。但投資人頻頻關切Uber刻意迴避的問題，也就是營收成長趨緩、虧損日益嚴重。

根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence），截至3月底，Uber一年來累計虧損逾37億美元，是美國新創公司史上IPO前12個月最高虧損金額，遠高於原紀錄保持者Lyft的9億多美元。

柯霍斯洛夏西去年11月在史丹佛大學一場活動上強調，Uber著眼長期發展，不會有可預測的獲利能力，公司高層會向股東坦白，股東可自行選擇，「如果他們想要獲利可預測的公司，乾脆買一家銀行算了」。（編輯：馮昭）1080510