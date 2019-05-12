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國道3號竹南段4車追撞 釀2死4傷

最新更新：2019/05/12 07:52
國道3號南下竹南路段11日深夜發生4部大小車輛追撞意外，其中一輛自小客車幾成廢鐵，車上2人當場失去生命跡象，送醫不治，另有4人受傷，車禍原因仍待警方調查。中央社記者管瑞平攝 108年5月12日
國道3號南下竹南路段11日深夜發生4部大小車輛追撞意外，其中一輛自小客車幾成廢鐵，車上2人當場失去生命跡象，送醫不治，另有4人受傷，車禍原因仍待警方調查。中央社記者管瑞平攝 108年5月12日

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）國道3號南下117.9公里竹南路段11日深夜發生4部大小車輛追撞意外，其中1輛自小客車幾成廢鐵，車內2人當場失去生命跡象，經送醫急救仍傷重不治，另外還有4人受傷。

國道警察第2大隊於11日深夜11時許接獲通報，國道3號南下117.9公里新竹到竹南路段，傳出車禍事故，隨即派遣巡邏員警前往查看，抵達現場發現有3部自小客車和1部小貨車發生連環追撞。

其中1輛自小客車遭到前後夾擊，因衝撞力道過大，車體扭曲變形，幾乎變成一團廢鐵，車內總共3人，有2人一度受困，新竹消防隊派員前往搶救，不過將50歲王姓女子以及63歲尹姓男子拉出車外時，2人都已經沒有呼吸和心跳，經送醫急救仍回天乏術。

國道第2大隊副大隊長鄧明隆指出，整起車禍造成2人死亡，4人輕傷送醫，至於車禍發生原因以及責任歸屬，還有待進一步釐清。（編輯：劉學源）1080512

國道三號南下117.9公里竹南路段，11日深夜傳出多車碰撞事故，造成4人輕重傷、2人失去生命跡象，事故發生原因待調查。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年5月12日
國道三號南下117.9公里竹南路段，11日深夜傳出多車碰撞事故，造成4人輕重傷、2人失去生命跡象，事故發生原因待調查。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年5月12日

國道3號竹南段深夜事故 4輕重傷2無生命跡象

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣12日電）國道3號南下117.9公里竹南路段，昨天深夜傳出2輛自小客車與1輛小貨車碰撞事故，造成4人輕重傷、2人失去生命跡象，警消獲報到場，緊急將傷者送醫搶救。

新竹市政府消防局透過簡訊通報指出，昨天深夜11時22分接獲國道警方轉報，指國道三號南下117.9公里竹南路段發生2輛自小客車與1輛小貨車碰撞事故，立即派員前往支援搶救。

警消到場，確認有1男、1女受困車內，都已呈現到院前心肺功能停止（OHCA），另有4人分別受到輕重傷，6名傷者均被送往苗栗縣頭份市為恭紀念醫院搶救；事故發生原因待國道警方調查釐清。（編輯：劉學源）1080512

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