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大谷翔平一心想送隊友回本壘 敲傷後復出首轟

最新更新：2019/05/14 15:58
效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平（前）14日敲出傷後復出首轟。（共同社提供）
效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平（前）14日敲出傷後復出首轟。（共同社提供）

（中央社東京14日綜合外電報導）效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平，在本季傷後復出的第6場比賽中，一心只想把球打到外野方向，送3壘上隊友回本壘，順利敲出復出首轟。

大谷在雙城主場敲出本季首轟，擊球速度達111.7英里（約180公里）並擊中反方向的第2層看台，印證他說過「今年力量更強」的宣言。

日本放送協會（NHK）報導，大谷在賽後訪問時說，能敲出有助球隊的全壘打真是太好了；很高興能早日敲出復出後的全壘打。

大谷說，自己面對的是什麼球路都能投的全方位投手，沒有去想來的是快速球還是變化球，而是在3壘有跑者的情況下，一心想要盡量把球打到外野方向。

他說，在打擊練習時選球及擊球球感還不差，很高興有好的結果。

日本每日體育網站報導，談到敲出復出首轟，心情上是否感到安心？大谷說，不知該說是安心，還是說明天以後能更輕鬆打擊，但總之盡早敲出全壘打，之後的打擊可能就會變得輕鬆一些。

被問到復出首轟跟去年球季首轟有什麼不同？大谷說，不論是什麼全壘打都很高興，但去年的首轟好像不怎麼特別。

談到目前遠投已拉長到110英尺，大谷說，投球的部分不用急，用稍微慢一點的腳步，因為有時候不足可能才是剛好。

大谷去年10月進行右手肘手術，本月7日以打者身分復出，並在復出後的第6場比賽敲出全壘打，這是大谷從去年9月26日以來再度開轟，也是他進入大聯盟後的第23支全壘打。

大谷為了明年能以投手身分復出，在以打者身分出賽的同時，也將慢慢調整投球練習的強度。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1080514

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