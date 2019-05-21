蔡總統：三年來政績好 民調持續往上提升

中鋼運通公司委由台灣國際造船公司建造的原料專輪「中鋼自由輪」，21日在台船高雄廠舉行交船命名擲瓶下水典禮，由台船公司董事長鄭文隆（右）、中鋼運通公司董事長李新民（右2）等共同主持，邀請總統蔡英文（中）擔任命名人。中央社記者董俊志攝 108年5月21日

（中央社記者陳朝福高雄21日電）總統蔡英文今天說，民進黨執政實際的績效逐漸浮上檯面，民眾也開始感受到這三年來的努力，相信民調會持續往上提升。

中鋼運通公司委由台灣國際造船公司建造的原料專輪「中鋼自由輪」，今天在台船高雄廠由蔡總統命名，總統會後接受媒體提問有關最新平面媒體民調與鴻海集團董事長郭台銘在臉書批評蔡總統做衰台灣等議題。

蔡總統表示，因三年來政績好，她民調持續往上。但郭台銘搞不清楚狀況就批評，而高雄市長韓國瑜民調走低，相信他應該自己很清楚原因。

媒體提問郭台銘在臉書發文「蔡總統做衰台灣2020下架民進黨」，並羅列八大項政策問題時，蔡總統笑了一下反問媒體「他（指郭台銘）有沒有說我是半個經濟學家」。她說，有看了一下，但郭台銘的講法是人云亦云，不對的資訊。

蔡總統表示，郭台銘講的東西都是在上一個階段國民黨執政時代所講的事情，她要告訴郭台銘，現在社會的需求不一樣，人民的期待也不一樣，必須要正確去了解現在社會需求及人民期待的是什麼，而不該只從一個企業經營者的角度來看待。

蔡總統指出，作為一個總統必須關照到全體，這確實需要更多思考的對話，而這幾年來，「或許我們在執行的過程中，有一些應該再改進的地方，但總體的路線是沒有錯的」，請郭台銘真的要了解情況。

對於韓國瑜民調下滑的原因，蔡總統表示，她相信韓國瑜知道的比她清楚，去年11月24日這麼多人投票給韓國瑜，對他擔任高雄市長有期待，也希望他能履行對選民的承諾。（編輯：翁翠萍）1080521

中鋼運通公司委由台灣國際造船公司建造的原料專輪「中鋼自由輪」，21日在台船高雄廠舉行交船命名擲瓶下水典禮，總統蔡英文（前排左6）、總統府秘書長陳菊（前排右5）、中鋼董事長翁朝棟（前排左3）等人出席，並合影留念。中央社記者董俊志攝 108年5月21日