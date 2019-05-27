中選會案前夕綠委占議場引藍不滿 蘇嘉全：清空

立法院28日排審中選會主委人事案，民進黨籍立委李俊俋（左起）、林靜儀、吳玉琴、陳賴素美、蔣絜安、陳素月及蕭美琴（後右）等人27日搶先進入立法院議場，占據主席台。中央社記者施宗暉攝 108年5月27日

（中央社記者劉冠廷、陳俊華、王揚宇台北27日電）立法院會明天將處理中選會人事同意權案，因民進黨立委今天率先進入議場，引發國民黨立法院黨團強烈不滿，立法院長蘇嘉全則說，議場全部都清空，不准任何黨團成員滯留。

立法院會28日將處理中央選舉委員會主委被提名人李進勇人事同意權案，朝野高度戒備，下午時，國民黨團總召江啟臣發現議場內已有民進黨立委在內，他隨即帶領部分黨團成員到議場外召開記者會，高呼這是一場作弊的選舉，要求蘇嘉全出來說明。

江啟臣指出，執政黨用這樣方式要來進行多數暴力，蘇嘉全還在議場三樓主持朝野協商，這根本就是串通好的，國會議長不中立，配合執政黨做這樣的事，封殺所有在野黨，只為了一個李進勇；呼籲大家到立法院來表達抗議，若這人事案明天通過，就是台灣民主的葬身之地。

江啟臣表示，執政黨利用朝野協商酒駕法案的時刻，使用多數暴力，霸占主席台，來護航李進勇，原來，酒駕犧牲的鄉親，只不過是被執政黨拿來當祭品而已。

立法院院會預計28日排審中選會主委人事案，國民黨立委林麗蟬（左起）、沈智慧、吳志揚、江啟臣、曾銘宗27日在議場大廳入口處，抗議民進黨立委先進入議場占據主席台。中央社記者施宗暉攝 108年5月27日

面對國民黨團的憤怒，立法院秘書長林志嘉也隨即出面說明，林志嘉說，這是誤會，立法院也反對這樣的事，所以會請議場內的立委出去；但江啟臣說，這是作弊不是誤會， 如果是這樣明天的投票就不算，這是明天選舉投票的場合，如果可以這樣做，嚴重懷疑就是作弊。

就在國民黨立委不滿的在議場外高聲疾呼後，議場內的民進黨立委開始紛紛離開議場。蘇嘉全則在議場三樓的協商會議室中表示，議場全部都清空，不准任何黨團成員滯留在裡面，剛才是有參觀，有立委跟著進去，「我們現在已經要求，所有黨團不准進入議場」，這是插曲。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬下午受訪時表示，立法院的議事攻防本來就是爾虞我詐，民進黨團得知國民黨團上午很罕見有甲級動員的黨團會議，也探聽一下國民黨團對於明天院會強力杯葛動作，為了避免肢體衝突，希望議事順利進行，於是就採取「比較來無影、去無蹤」的方式。

鄭運鵬說，民進黨團就想說，今天花一些苦勞、人力，先把主席台維持下來，明天議事會比較好進行，中午12時民進黨立委就先到議場內「把主席台做確認」，後來國民黨立委發現後就跟蘇嘉全反映，蘇嘉全也特別要求，不希望議場內有這樣的動作，民進黨團剛剛就清空了。

鄭運鵬表示，立法院平常有很多參訪團，會進議場參觀，「我們就跟著參訪團進去，就待在裡面」，國民黨可能錯怪議事人員；原本計畫從今天到明天早上維持議場主席台，早上才討論出這個對策，希望明天盡量少衝突，會再看看有沒有其他方式，國民黨會借題發揮，只能見機行事。（編輯：張均懋）1080527