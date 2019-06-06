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新聞專題
普悠瑪事件究責
2018年10月21日下午4時49分，台鐵第6432次普悠瑪列車於新馬站月台前彎道出軌傾覆，造成旅客18人死亡、267人受傷。交通部針對普悠瑪事故進行行政責任調查，加重懲處前台鐵局長范植谷、周永暉，駕駛員尤振仲也列入懲處。
普悠瑪事件究責
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普悠瑪事件究責1/12

普悠瑪事故釀18死 檢方偵結即將對外說明

最新更新：2019/06/06 09:51
台鐵普悠瑪列車2018年10月在宜蘭新馬站翻覆，造成旅客18人死亡、267人受傷。（中央社檔案照片）
台鐵普悠瑪列車2018年10月在宜蘭新馬站翻覆，造成旅客18人死亡、267人受傷。（中央社檔案照片）

（中央社記者王朝鈺、沈如峰宜蘭6日電）台鐵普悠瑪列車去年10月在宜蘭新馬站翻覆，造成18死、267人受傷悲劇。歷經7個多月調查後，宜蘭地檢署宣布偵查終結，今天上午11時將對外說明。

去年10月21日下午4時49分，台鐵第6432次普悠瑪列車於新馬站月台前彎道出軌傾覆，造成旅客18人死亡、267人受傷。事故現場一片狼籍，零件散落四處，車廂不僅撞破一旁圍牆和撞斷電桿，整輛列車更呈現W字型。

檢方當時認為，司機員尤振仲犯罪嫌疑重大，有串證、逃亡之虞，向法院聲押禁見，宜蘭地院漏夜開庭後，裁定以新台幣50萬元交保。

行政院之後完成普悠瑪事故行政調查，3名前台鐵局長包括范植谷、周永暉、鹿潔身及17名台鐵相關主管都遭到懲處。

交通部長林佳龍也曾表示，尤振仲因為在事發前關掉列車ATP系統（Automatic Train Protection，列車超速防護系統）且超速，也有直接因果關係。（編輯：翁翠萍）1080606

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