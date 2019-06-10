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香港民間人權陣線6月9日舉辦「反送中」遊行，要求港府撤回修訂逃犯條例草案，遊行結束後部分抗議者與警方爆發流血衝突、約百人被捕。不僅引起全球關注及外媒報導，各界也紛紛回應「反送中」遊行。
各界關注香港反送中
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各界關注香港反送中5/14

香港反送中 韓國瑜：捍衛中華民國及台灣民主

最新更新：2019/06/10 13:23
香港人民走上街頭表達「反送中」立場受國際關注。高雄市長韓國瑜10日發布6點聲明，表達捍衛中華民國、捍衛台灣民主制度及捍衛台灣生活方式等決心。（中央社檔案照片）
香港人民走上街頭表達「反送中」立場受國際關注。高雄市長韓國瑜10日發布6點聲明，表達捍衛中華民國、捍衛台灣民主制度及捍衛台灣生活方式等決心。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄10日電）香港人民走上街頭表達「反送中」立場受國際關注。高雄市長韓國瑜今天發布6點聲明，內容表達捍衛中華民國、捍衛台灣民主制度、捍衛台灣生活方式等「三個不容懷疑的決心」。

高雄市政府新聞局透過line媒體群組發布韓國瑜對香港「反送中」的6點看法，內容包括：

1，香港的法治一向備受香港社會與各界關注。

2，根據香港基本法，香港擁有司法終審權。

3，法冶、廉能、自由化、效率是香港經濟發展的四大支柱。

4，期待香港政府會針對香港民眾與外界的疑慮，做出讓香港民眾放心的決定。

5，中華民國作為一個主權國家與香港在過去歷史與政治現實完全不一樣。絕大多數台灣民眾都認為香港的一國兩制不論實施成功或失敗都不適用於台灣。我們雖然對民進黨執政沒有信心，但是對台灣的民主與人民充滿信心。

6，在此，我要表達「三個不容懷疑的決心」，包括：（1）捍衛中華民國的決心不容懷疑。（2）捍衛台灣民主制度的決心不容懷疑。（3）捍衛台灣生活方式的決心不容懷疑。

韓國瑜9日出席端午龍舟活動後回應媒體有關反送中運動時回應「我不知道，我不曉得」。他的說法先後被網友、民進黨新系大老林濁水、高雄市議員陳致中等人在臉書貼文批評質疑，不滿韓顧左右而言他。（編輯：孫承武）1080610

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