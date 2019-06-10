蔡總統：我當總統就不接受一國兩制

（中央社記者張茗喧台北10日電）香港反送中遊行全球矚目。總統蔡英文今天說，一旦接受一國兩制，台灣人的自由、民主、人權將受宰制，她將持續保衛台灣，並重申只要她當總統，就不接受一國兩制。

蔡總統上午出席美國聯邦調查局國家學院校友會活動，隨後前往台北榮民總醫院，參加新建醫療大樓工程開工動土典禮。

蔡總統接受媒體訪問時表示，對於香港反送中大遊行，相信全世界關注自由、民主的人都很關注，她除了對於追求民主、自由的人們給予支持外，也強調「自由、民主、人權就像空氣」，如果不守衛好，未來恐怕連捍衛的力氣都沒有了。

蔡總統說，一國兩制是最不能接受的，一旦接受了，台灣捍衛自由、民主、人權都將受他人宰制；她未來將持續關注香港發展，也將繼續保衛台灣。

有媒體問到，今天是民進黨總統初選民調第一天，美國就派聯邦調查局官員來台，是否反映美方對她的支持。

蔡總統表示，過去3年來，國際關係確實是執政團隊每天都在努力的重點，不只整體對外關係有所提升，台美關係上也有重要進展，未來會持續和理念相近國家一起努力，維護區域和平發展。

另有媒體詢問，有蔡總統支持者集資在報紙刊登廣告，對總統表示支持。蔡總統表示，今天上午幕僚已告知此事，她除了對支持者表示感謝，也希望初選能夠順利，並重申「只要蔡英文做總統，我們就不會接受一國兩制」。

此外，對於台北市長柯文哲稍早被問到是否有「蔡柯配」、「柯蔡配」可能性，柯文哲回應「哪裡需要」。蔡總統說，她現在不能評論民調，盼不論台北市、高雄市市長都能多談一些市政的問題。（編輯：唐聲揚）1080610