拚修國安法加重共諜刑責 綠：將提妥善可行版本

（中央社記者陳俊華、劉冠廷、蘇龍麒台北18日電）國安法修正草案將在立法院會闖關，國民黨團總召曾銘宗今天說，加重共諜刑責太有針對性，無助改善兩岸關係；民進黨立委王定宇說，已與法務部、陸委會整合，將提出妥善可行版本。

立法院長蘇嘉全明天上午將召集朝野協商，繼續研商國家安全法修正草案、產業創新條例增訂第10之1條文草案，預計明天協商後，將會進行國安法修正草案二、三讀程序；民進黨立法院黨團也發出甲級動員，要求黨籍立委上午10時30分起到議場集合。

民進黨立委葉宜津提案指出，因應資訊化時代來臨，國安的威脅不只限於實體，已擴及網路領域，因此增訂第2條之2，明定中華民國主權及於國境內的網路領域及其實體空間。

民進黨立委王定宇則提案，區分刺探、收集與洩漏、交付軍事機密的刑責，如洩漏國防秘密文書給中國軍事機構者，最重可處無期徒刑、併科新台幣1000萬元以下罰金；退休軍公教人員若從事共諜叛國行為，經判刑定讞者，將剝奪全部退休給與，已支領者也應追繳。

民進黨團幹事長管碧玲向中央社記者表示，看明天上午的協商情況，因為國安法修正的條文沒幾條，若協商順利的話，就會在明天的院會中處理。

王定宇表示，包括陸海空軍軍官士官服役條例、組織犯罪防制條例、刑法外患罪、國安法等，都是在建構國家安全，但目前修法還沒完成，要將台灣過去欠缺的法律工具建構起來；針對國安法修法已經有共識，與法務部、陸委會意見整合後，明天將提出妥適可行的版本。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，明天在國安法協商的部分，大方向上國民黨團沒有太多的意見，就看協商的狀況如何，但在有關加重共諜刑責的部分，感覺較有針對性，這無助於兩岸關係的改善。

他認為，任何人做出危害國家的事，要加重刑責這他都贊成，但若只是針對共諜，就太有針對性了；兩岸關係目前已陷入僵局，沒必要在這時候在立出這麼有針對性的法。

另外，行政院提案產創條例增訂第10條之1條文，為鼓勵企業投資智慧機械及5G，若當年度支出金額達100萬元以上、10億元以下，得以當年度抵減率5%，或分3年抵減率3%，抵減應納營所稅額。

立法院程序委員會今天中午也排定臨時會第2次會議議程，包括攸關農地工廠問題的工廠管理輔導法修正草案、攸關不適任法官汰除的法官法草案、以及時價登錄政策變動的平均地權條例修正草案等，都列入自20日開始的第2次會議議程。

民進黨團也將在明天院會議程處理告一段落後，召開黨團大會，討論包括工廠管理輔導法修正草案等法案因應。（編輯：林興盟）1080618