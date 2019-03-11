國安會議揭中國加速統一台灣4策略

總統蔡英文11日召開國家安全會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，作為國安團隊及行政部門因應這項挑戰的行動準則。中央社製表 108年3月11日

（中央社記者顧荃台北11日電）總統蔡英文11日召開國家安全會議，國安會提出報告表示，去年九合一選舉結果讓北京認為對台政策成功，兩岸可能提前攤牌。中國為了加速統一台灣，有4大策略，包括運用藍綠對立，形塑統一氛圍。

國安會報告點出加速統一台灣的4大策略，首先是中國交互運用「和統」（促進兩岸經濟社會融合）及「武統」（強軍準備），並配合強硬「反獨」。第二是「一國兩制台灣方案」，為中國統一台灣模式及步驟定調。第三是運用台灣社會分歧及藍綠對立，從台灣內部形塑統一氛圍。第四，北京將根據台灣內部政治形勢變化，策略性調整統一路徑的實施時程。

中國在推動一國兩制上，加速推動統一進程，確立以和統及武統，兩者交互運用的方略。十九大後，中共中央即授意涉台官員及學者開始論述在台灣實施一國兩制，並展開先期討論。

在國安會報告中，指出中國國家主席習近平今年1月2日「告台灣同胞書」40週年紀念談話，揭示統一台灣的路徑圖，首次提出探索「一國兩制台灣方案」，並倡議透過所謂「民主協商」，達成兩岸和平發展的制度性安排。

至於一國兩制的背後目的，國安會說，北京推動「一國兩制台灣方案」的最終目的，是消滅中華民國主權，讓台灣被中國統一；推動步驟是假「和平」為名，以「武力」為實，迫使台灣和中國進行政治協商，簽署邁向被統一的過渡性政治安排。換言之，北京統一台灣，是以達成邁向統一的過渡性政治安排為近程目標。

觀察中國為了推一國兩制的相關動作，國安會指出，中共相關作為包括，制頒國安法、統戰工作條例、反間諜法等法律，將台灣納入中國管轄權，即台灣地位的「國內法化」。

此外，中國相關動作還包括，軍艦軍機頻繁繞台，片面宣布啟用M503北上及相關銜接航路等，既挑釁、威嚇台灣，更明顯企圖將台灣海峽「內海化」；奪取及拉攏台灣邦交國和友邦，阻撓參與國際組織；矮化民間組織名稱及強迫國際企業變更對台灣稱呼，企圖將台灣「去國家化」。

影片來源：總統府提供

國安會說，中共透過統戰、滲透、網攻、散布假消息等，影響及介入台灣選舉及各項內政，並弱化台灣民眾的主體意識。同時推動「對台31項措施」，磁吸台灣技術、資本及人才；核發在陸台灣人「居住證」，積極拉攏年輕人赴陸就學、就業、定居等，視台灣人民如中國公民，形同兩岸尚未統一前的「統一」政策。

國安會表示，中國利用經濟利益來改變及掌控台灣政治及社會，例如利誘地方政府為換取政治性採購、大陸觀光客，而屈從中國對台灣的政治主張。中國持續並加大對台灣各界的統戰及滲透，尤其是地方基層、農漁民、退將、宗教、原住民、文化圈、媒體乃至黑道。

關於中國推動統一進程，國安會分析，是以一國兩制為模式，各項對台政策作為皆以矮化台灣、消滅中華民國主權為目標或前提；台灣內部政治分歧，尤其部分人士對中共政權錯誤的想像和期待，已影響兩岸政策的走向及執行，也授予中國愈來愈大的空間，在台灣塑造統一的氛圍及條件。

國安會說，台灣社會受到嚴重滲透、分化，各階層人士只要有需要和對岸往來，或在對岸有商業利益，絕大多數不敢對北京當局有所批評，甚至還被迫作政治表態。而北京對台灣媒體及輿論的操控日益加劇，中國對台灣的不理性作為經常被合理化，也使台灣社會對中國的推進統一進程，明顯缺乏危機意識。

去年九合一選舉結果，國安會認為，讓北京認為近2年多對台政策成功，因而習近平1月2日談話已無所避忌，推動統一進程已正式浮上檯面。國安會預料北京將擴大在台灣的影響力，利用經濟利益來徹底改變及掌控台灣的政治及社會，為加速統一台灣進程營造有利環境，勢將加劇台灣內部分裂，也有可能導致兩岸在台灣問題上提前攤牌。

國安會表示，中共為加速統一台灣，正逐步加大對台灣施壓，無論是任何政黨執政，其促統目標皆無任何動搖，只是施壓方式及手段不同，因而也增添未來國家政策運作的各種變數。（編輯：楊凱翔）1080311