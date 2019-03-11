築民主防護網 國安人士：守護國家主權無關藍綠

（中央社記者溫貴香台北11日電）熟悉國安人士今天表示，台灣受到中國在主權上的威脅，不是綠營自己覺得，而是國際社會一致關注，這無關藍綠。朝野應回到「對內競爭，對外一致」的常態，不要成為外部勢力操作的安全缺口。

總統蔡英文下午召開國家安全會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，內容包括兩岸、民主法制、經濟、外交、安全、國防、社會等7個面向，作為國安團隊及行政部門因應這項挑戰的行動準則。

熟悉國安人士晚間受訪表示，今年初掌握中國國家領導人習近平可能談話，確認北京開始啟動「一國兩制台灣方案」統一進程，國安單位隨即啟動相對的因應，包括民主防禦網的架構，更緊密地與主要民主國家就各種安全相關議題交流，以有效防制北京當局對台持續的內部干預和分化作為。

這位人士說，國際社會對台灣處境感同身受，在主要民主國家也紛紛築起防禦網，防杜中國各種內部事務干預，例如澳洲的「反外國干預法」，美國完成「外國代理人登記制度」立法，歐盟立法從嚴審查海外資金，並將在21日召開元首峰會討論因應中國的戰略。

熟悉國安人士表示，在地緣上首當其衝的台灣在這些問題上做了什麼、如何因應，現在成為主要民主國家高度關切的焦點；尤其台灣又是國際民主社群一員，確實必須加速這些防衛國家主權跟民主的作為，也善盡國際責任。這也是這次國家安全會議召開的主要原因。

至於有部分人士把守護國家主權的作為扭曲為選舉操作，熟悉國安人士強調，台灣受到中國在主權上的威脅，不是綠營自己覺得，而是國際社會一致關注，這無關藍綠。

這位人士說，其實只要跳脫傳統的藍綠思維，回到正常國家的角度，就會知道任何一個國家為了保護自己的自主性跟人民，就必須做同樣的努力，台灣不會也不能例外。相反的，朝野應該回到民主國家「對內競爭，對外一致」的健康常態，不要成為外部勢力操作的安全缺口。（編輯：楊玫寧）1080311