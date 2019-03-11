總統裁示反制一國兩制綱領 學者：防衛性作法

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）總統蔡英文今天召開國家安全會議，裁示因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領。學者分析，這是「四個必須」及「三道防護網」的延伸，以防衛性作法來因應中國消滅台灣的企圖。

蔡總統下午召開國家安全會議，就兩岸、外交、經濟、民主法制等各層面聽取相關部門報告，進行討論。為因應中國「一國兩制台灣方案」對國家安全的重大挑戰，總統裁示這項指導綱領，作為國安團隊及行政部門行動準則，以強化國安作為，避免國家經濟社會正常運作受到衝擊。

有關兩岸關係，總統在今年元旦談話提出，「四個必須」及「三道防護網」。四個必須包括，中國必須正視中華民國台灣存在的事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式處理雙方歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談；三道防護網則是民生安全防護網、資訊安全的防護網、強化兩岸互動中的民主防護網。

隔天，也就是1月2日，中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上提出包括堅持「一個中國」原則、探索「一國兩制」台灣方案等5項對台原則。蔡總統隨後回應強調，台灣不會接受「一國兩制」。

對於蔡總統今天召開國安會議，裁示反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，健行科技大學企業管理系教授顏建發接受中央社記者訪問時表示，習近平提一國兩制的目的是要和平消滅台灣，蔡政府提出這項「防衛型」綱領來因應，並非採取攻勢。

他分析，這項綱領包括兩岸、國防、外交等層面大致上都是防衛型作法。其中，只有積極協助台商回台投資、強化國際布局，並積極與主要貿易夥伴洽簽多邊、雙邊經貿協議的做法算是比較積極的，希望藉由國際化來抵銷中國化的壓力。

顏建發認為，採取防衛型作法也與蔡總統對維持現狀的堅持有關。美國呼籲兩岸不能片面改變現狀，蔡政府不願破壞現狀，因此也不會發展攻擊性武器，而是採取防衛性作為來嚇阻中國。

他也說，政府提出這項綱領也希望向國際社會宣示，台灣基本上是不挑釁的，「人家攻來的時候，我們要反制」。

另外，國立政治大學外交學系副教授黃奎博認為，政府現在提出反制一國兩制台灣方案的指導綱領，要讓民眾覺得面臨嚴峻情勢，政府積極採取因應措施。

不過，他也說，中國最先是在1980年代提出「一國兩制」的概念，至今已經30多年。歷任中華民國政府基本上都在反制一國兩制，一國兩制在台灣的市場很小，「本來就不該加諸在我們的國家」。（編輯：鄭雪文）1080311